García Montoro anuncia cinco rampas náuticas públicas y gratuitas en San Javier, Cartagena, Mazarrón y Águilas

El Gobierno regional anunció este jueves la tramitación de una concesión administrativa ante Costas del Estado para ejecutar cinco rampas náuticas públicas, gratuitas y permanentes en el litoral de la Región de Murcia con el objetivo de ordenar el acceso al mar y reducir los fondeos irregulares.

El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, avanzó durante una sesión de control en el Pleno de la Asamblea Regional que estas infraestructuras se ubicarán en puntos estratégicos de San Javier, CartagenaMazarrón y Águilas y defendió que se trata de "una medida sensata, equilibrada y responsable" que permitirá "facilitar el acceso seguro y regulado al mar" y "evitar impactos negativos sobre los ecosistemas".

Según explicó, el proyecto se está tramitando en coordinación con la Demarcación de Costas, los ayuntamientos implicados y la Capitanía Marítima de Cartagena, y contempla tanto la redacción técnica como la ejecución de las obras. Las ubicaciones han sido seleccionadas tras analizar factores como la presión de uso, la seguridad, la protección ambiental o la disponibilidad de terrenos.

Se está cobrando entre 15 y 150 euros según el puerto, sin control ni transparencia Pascual Salvador — Diputado Vox

El anuncio se produjo en respuesta a una pregunta del diputado de Vox Pascual Salvador, quien denunciado el "déficit de 5.923 puntos de amarre" en la Región y la falta de rampas de acceso diario. Salvador advirtió de que esta situación provoca un "fondeo incontrolado" y genera problemas tanto ambientales como de seguridad.

Asimismo, criticó que muchos puertos deportivos limiten el uso de rampas a socios o apliquen tarifas elevadas. "Se está cobrando entre 15 y 150 euros según el puerto, sin control ni transparencia", señaló, al tiempo que lamentó que "el mar siga siendo público, pero el acceso no lo es tanto".

Medio Ambiente niega recortes de protección en El Valle y Carrascoy

La portavoz de la coalición Podemos-Izquierda Unida-Verdes, María Marín, acusó este jueves al Gobierno regional de querer "desproteger" cerca del 30% del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, mientras que el Ejecutivo autonómico negó esta afirmación y defendió que no existe "ninguna desprotección" del espacio natural. Así se pronunció durante una interpelación en el Pleno, en la que advirtió de que el parque se encuentra en una situación "bastante lamentable", con "pinos secos que constituyen una gravísima amenaza en caso de incendio" y acumulación de residuos en algunas zonas.

La diputada criticó la lentitud de las actuaciones del Gobierno regional para retirar el arbolado seco tras la sequía de 2023 y 2024 y aseguró que "al paso que vamos necesitaremos décadas" para recuperar el estado del monte. Marín mostró también su preocupación por el proyecto de decreto para aprobar el plan de gestión integral del espacio, al considerar que podría implicar una reducción de la protección ambiental.

El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez. / Loyola Pérez de Villegas

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, rechazó las acusaciones y aseguró que "no hay vacío normativo ni desprotección", sino "una gestión activa, un control y un avance" en la planificación del espacio natural.

Vázquez subrayó que la normativa vigente impide actuaciones que transformen el medio sin evaluación ambiental favorable, lo que garantiza la protección del parque durante el proceso de planificación, y detalló que en los últimos años el Gobierno regional ha invertido más de cinco millones de euros en el parque en trabajos de selvicultura, lucha contra la sequía, mejora de infraestructuras y estudios ambientales.

Se han invertido más de 5 millones en trabajos de selvicultura, lucha contra la sequía, mejora de infraestructuras y estudios ambientales

El consejero reconoció que el Parque Regional de El Valle y Carrascoy está sometido a una elevada presión humana debido a su proximidad a núcleos urbanos como la ciudad de Murcia, lo que incrementa los riesgos, especialmente en contextos de sequía. En este sentido, defendió que las actuaciones forestales en marcha responden a una situación excepcional provocada por la sequía, que ha afectado gravemente a la masa forestal. "Nunca antes se había hecho una intervención forestal tan importante como la que estamos haciendo ahora", afirmó.

Por otra parte, Vázquez, defendió el cierre y precinto de instalaciones no autorizadas en la planta de Reciclados TARA en Calasparra, después de que María Marín hubiera denunciado la existencia de vertidos y acumulación de residuos y haya criticado la tardanza en la actuación del Ejecutivo regional.

Fondos europeos y bono turístico

Durante la sesión plenaria también se ha producido un enfrentamiento entre el Gobierno regional y el PSOE en torno al origen y gestión de los fondos europeos. El consejero de Fomento defendió que la Región de Murcia ha ejecutado el 84,5% de los fondos asignados, situándose como "la segunda comunidad autónoma con mayor grado de ejecución", e insistió en que "no son fondos socialistas, son fondos europeos". Además, acusó al Gobierno de España de haber "renunciado" a 60.000 millones de euros en préstamos europeos, cuestionando su gestión. Por su parte, el diputado socialista Alfonso Martínez Baños recordó que los 44,3 millones de euros destinados a la rehabilitación energética proceden del Plan de Recuperación del Gobierno de España y afirmó que "más del 90% de las inversiones en la Región de Murcia vienen de ese plan".

La consejera de Agricultura, Sara Rubira. / Loyola Pérez de Villegas

En materia hídrica, la consejera de Agua, Sara Rubira, calificó de "no razonables" los envíos acordados por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura y aseguró que dejar 60 hectómetros cúbicos sin trasvasar "no tiene explicación técnica, solo política". Rubira defendió que deberían haberse aprobado los 180 hectómetros cúbicos correspondientes al segundo trimestre y acusó al Gobierno central de utilizar el agua como "rehén de una estrategia política".

Por otro lado, la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, destacó que la última edición del Bono Turístico ha generado 2.543 reservas y 5.678 pernoctaciones, con un impacto directo cercano a los 936.000 euros. Afirmó que esta herramienta "se ha convertido en una de las más eficaces para la desestacionalización", al permitir mantener la actividad turística fuera de los meses de mayor afluencia. La diputada del PP María de los Ángeles Román defendió que el programa ha contribuido a que "muchos negocios puedan seguir adelante" en un contexto de aumento de costes.

Oficina de Mecenazgo

En el ámbito cultural, el diputado José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes, reclamó plazos para la puesta en marcha de la Oficina de Mecenazgo. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, indicó que el modelo se definirá a través de un grupo de trabajo que se reunirá el 1 de abril y ha señalado que el objetivo es "garantizar un sistema ágil y eficaz".

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En el área educativa, el consejero Víctor Marín aseguró que la solución a los problemas de accesibilidad del CEIP Sierra Espuña de Alhama de Murcia será "una realidad en las próximas semanas", tras averiarse los sistemas existentes.