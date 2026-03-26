Padres y alumnos exigen a la Consejería de Educación un plan de climatización de centros

Con el inicio de la primavera y las altas temperaturas a la vuelta de la esquina muchas familias murcianas temen que los centros escolares de la Región de Murcia vuelvan a convertirse en "saunas" y que la falta de planificación e inversiones por parte de la Consejería de Educación y Formación Profesional en mejora de la climatización sea suplida por acortar la jornada lectiva en las horas de más calor, una práctica que ya se extendió el pasado curso en numerosos colegios e institutos murcianos.

La preocupación de familias y estudiantes ha protagonizado parte de la reunión del Consejo Escolar de la Región de Murcia (CERM) de esta semana, donde tanto la FAPA Juan González como la Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes (Femae) han trasladado esta problemática, denunciando la pésima situación de la climatización en las aulas y exigiendo soluciones urgentes.

Ante toda la comunidad educativa han denunciado la grave situación que se vive en los centros educativos de la Región de Murcia ante la llegada de las altas temperaturas, recordando que el calor en las aulas no es un hecho puntual, sino una situación que se repite año tras año desde la primavera hasta bien entrado el otoño. En este periodo, alumnado y profesorado soportan temperaturas que superan los límites establecidos por la normativa vigente, establecidos entre 17 ºC y 27 ºC para trabajos sedentarios.

Tanto las familias como el estudiantado han denunciado la falta de climatización en las aulas y la ausencia de medidas eficaces por parte de la Administración regional, señalando que esta inacción prolongada supone un riesgo para la salud del alumnado, lo que les lleva a exigir soluciones estructurales como la climatización de los centros, la implantación de infraestructuras bioclimáticas y la renaturalización de los patios escolares aumentando las zonas verdes.

Padres y estudiantes consideran que el acortamiento de las clases no debe ser una solución habitual, debido a que no resuelven el problema y suponen un deterioro de la calidad educativa, sino que debe ser una forma de reivindicación desde el centro o los propios alumnos ante la falta de medidas oficiales.

Por ello, exigen la puesta en marcha urgente de un plan integral de mantenimiento, rehabilitación y climatización para todos los centros educativos de la comunidad autónoma, que incluya una evaluación rigurosa de sus carencias y la dotación de recursos suficientes para su corrección inmediata.

Fatiga, mareos y pérdida de concentración

Ambas organizaciones insisten en que "la salud del alumnado no puede seguir en riesgo" y reclaman un compromiso real para garantizar unas condiciones dignas en la educación pública.

Esta situación tiene consecuencias directas sobre la salud y el rendimiento escolar: fatiga, mareos, deshidratación, dolores de cabeza y una disminución significativa de la capacidad de concentración, además de afectar negativamente al clima de convivencia en los centros.