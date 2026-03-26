Mercadona da un giro a sus supermercados en la Región de Murcia con una tienda inédita hasta ahora

Mercadona ha estrenado su primera ‘Tienda 9’ en la Región de Murcia, un nuevo modelo de supermercado con el que la compañía busca reforzar el espacio dedicado a los productos frescos e incorporar mejoras en la experiencia de compra de sus clientes, a los que denomina internamente 'jefes'. La actuación ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros y en su construcción han participado 48 proveedores de obra.

Organización por procesos, no por secciones

La principal novedad de este formato reside en la reorganización integral del establecimiento. El supermercado deja atrás la distribución por secciones o negocios para adoptar una estructura organizada por procesos, con la que Mercadona pretende hacer más ágil, intuitiva y sencilla la compra. Según la compañía, este nuevo diseño también mejora el trabajo de la plantilla, al reducir desplazamientos durante la reposición y facilitar la coordinación entre equipos.

De esta transformación surge el llamado Obrador Central, un espacio que agrupa las tareas de preparación de productos frescos que hasta ahora se desarrollaban de forma separada en la tienda. La centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un único punto permite, según Mercadona, ganar eficiencia y liberar más espacio para la exposición de estos productos en libre servicio.

El nuevo diseño mejora el trabajo de la plantilla, al reducir desplazamientos durante la reposición

El nuevo establecimiento se encuentra en Águilas, en la calle Muñoz Seca, 330, donde la cadena ha implantado por primera vez en la Comunidad este modelo comercial. La firma destaca además que este sistema favorece una gestión más eficiente de los recursos, con un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

En el plano técnico, el supermercado incorpora dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas orientadas a facilitar la autogestión del establecimiento, optimizar la toma de decisiones y agilizar los procesos internos. En materia de refrigeración, los murales de frío cuentan con sistemas Aerofoil, diseñados para reducir la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorar la eficiencia energética y aumentar el confort térmico en el interior de la tienda.

El nuevo sistema permite un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua

Mercadona también ha apostado en este modelo por el CO₂ como refrigerante, una solución con menor impacto ambiental que, según la empresa, permite generar frío de forma más eficiente y sostenible. A ello se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, con el objetivo de mejorar el mantenimiento y la eficiencia operativa a largo plazo.

Más de 200 plazas de aparcamiento

La apertura de esta ‘Tienda 9’ forma parte de la evolución del anterior modelo, conocido como Tienda 8, dentro de un plan que la compañía prevé desarrollar entre 2026 y 2033, con una inversión global estimada de 3.700 millones de euros.

El nuevo supermercado incorpora además una zona de descanso para los clientes. Su horario de apertura es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.30 horas, y dispone de un aparcamiento con 212 plazas, de las que seis están reservadas para vehículos eléctricos y otras seis para bicicletas. La compañía mantiene asimismo habilitado su servicio de compra online.

Con esta reforma, Mercadona señala que continuará aplicando su estrategia de Siempre Precios Bajos (SPB), con la que busca ofrecer una cesta de la compra de calidad al precio más ajustado posible.