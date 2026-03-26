La mejora del tiempo reactiva las reservas para Semana Santa en hoteles y restaurantes de la Región de Murcia

La mejora del tiempo en los últimos días ha dado un impulso a las previsiones turísticas de cara a Semana Santa entre los hoteles, alojamientos y restaurantes de la Región de Murcia de cara a la Semana Santa. Tras varias semanas de incertidumbre y reservas contenidas, los negocios comienzan a registrar un repunte en la demanda con el objetivo de "empatar" las cifras que se venían cosechando el año pasado y con buenas perspectivas impulsadas por la reserva de última hora.

El presidente de HoyTú, Bartolomé Vera, y el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos de la Costa Cálida (Hostetur), José Catalá, coinciden en lanzar un mensaje de moderado optimismo pese a un inicio de temporada marcado por la incertidumbre: la climatología pesa mucho a la hora de decidir si los visitantes, en su mayoría nacionales, se decantan por pasar los días festivos a partir de la próxima semana en la Región.

El presidente de HoyTú señala que la Semana Santa es "una fecha señalada" en la Región siempre y cuando el tiempo acompaña, ya que suele traducirse en una elevada ocupación hotelera y una gran afluencia en la hostelería. Sin embargo, apunta que este año las reservas han sido más lentas de lo habitual debido a la climatología "inusual" durante los meses de enero y febrero, lo que provocó que, en un primer momento, se situaran por debajo de las cifras del año pasado.

No obstante, la situación ha cambiado en los últimos días. "Con la mejora del tiempo, la salida del sol y las altas temperaturas las reservas se han reactivado claramente", explica a La Opinión, hasta el punto de que las previsiones actuales ya se sitúan en niveles "muy similares a los del año pasado".

En los días principales de fiesta (Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo) destinos como Murcia, Cartagena o Lorca rozarán el lleno técnico. Para el resto de la semana, el comportamiento dependerá en gran medida de las reservas de última hora, un rasgo característico del turismo durante esta época en la Región.

Hasta el 90% de los visitantes que buscan el litoral, como La Manga, procederán de distintos puntos de España

Objetivo: buscar "el empate"

Por su parte, Catalá apunta que el objetivo del sector hotelero es "empatar los registros de años anteriores", especialmente en la costa, donde se espera alcanzar una ocupación cercana al 80% en los días clave de Semana Santa. "Vamos con un pequeño retraso y las reservas están entrando muy a última hora, pero es algo habitual en este periodo", recalca. El cliente que busca la playa a estas alturas del año espera más al último momento para asegurarse un buen tiempo que le permita disfrutar, explica.

La Manga del Mar Menor volverá a concentrar gran parte de la planta hotelera del litoral regional durante los próximos días. Allí, la Semana Santa marca el inicio de la temporada, con la reapertura de prácticamente todos los establecimientos turísticos, muchos de los cuales permanecen cerrados durante el invierno.

"La reactivación coincide con estas fechas y supone prácticamente el lleno en muchos hoteles", recuerda. En Semana Santa, hasta el 90% de los clientes en la costa proceden de distintos puntos de España, una tendencia estructural que limita el impacto inmediato del turismo internacional en estas fechas.

A todo esto se suma que más de la mitad de las casas rurales de la Región de Murcia (53,6%) ya están reservadas para esta Semana Santa. En el caso de las viviendas de la costa ya están ocupadas el 38,3%, según un estudio realizado por Rentalia, la plataforma vacacional de Idealista, teniendo en cuenta los calendarios de disponibilidad publicados por los propietarios de las viviendas turísticas.