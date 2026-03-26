Medio siglo de cooperación que impulsa el campo: Anecoop celebra su 50 aniversario con la mirada puesta en el relevo generacional

Más de cinco décadas después de su nacimiento, el cooperativismo agroalimentario español vuelve a reivindicar su papel estratégico en la economía y en la alimentación. Lo hizo este jueves con una celebración cargada de emoción, memoria y futuro, en la que la fuerza colectiva y el vínculo con territorios clave como la Región de Murcia fueron protagonistas.

La cooperativa agroalimentaria Anecoop conmemoró su 50 aniversario en el Auditorio del Palau de Les Arts Reina Sofía, en Valencia, en un acto que reunió a más de 850 invitados y que sirvió para poner en valor el papel de las personas como base de su éxito. La cita congregó a representantes de toda su trayectoria: desde fundadores hasta agricultores, cooperativas asociadas, equipos profesionales, instituciones y agentes del sector.

Durante el evento, el presidente de la entidad, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir, coincidieron en destacar el valor de la unión y el esfuerzo compartido como motores del crecimiento de la cooperativa desde su creación en 1975. Monzón subrayó que la organización celebra"medio siglo de historia y valores compartidos", construidos sobre el compromiso con la agricultura, la tierra y las personas.

En un mensaje dirigido a todos los asistentes, el presidente agradeció el respaldo al proyecto cooperativo y reivindicó su impacto colectivo. "Gracias por creer en este proyecto. Gracias por creer en la fuerza del cooperativismo", afirmó, al tiempo que proyectó una mirada a largo plazo al asegurar que el trabajo actual sienta las bases del futuro del sector.

Por su parte, el director general, Joan Mir, realizó un recorrido por los principales hitos de la organización, a la que definió como una entidad "adaptativa, internacionalizada, diversificada, innovadora y profundamente resiliente". En su intervención puso el foco en uno de los grandes retos del campo: el relevo generacional. En este sentido, lanzó un mensaje directo a los jóvenes, a quienes recordó que tienen "la gran responsabilidad de alimentar a las próximas generaciones", apelando a su talento y capacidad transformadora.

Alejandro Monzón, presidente de Anecoop y Joan Mir, director general de Anecoop. / Anecoop

De iniciativa pionera a líder internacional

Desde su fundación, Anecoop ha experimentado un crecimiento sostenido hasta convertirse en el principal exportador hortofrutícola español y en un referente internacional del cooperativismo agroalimentario. Actualmente opera en 74 países con un catálogo de más de 90 productos que abarca desde cítricos y frutas de temporada hasta hortalizas, vinos, conservas o productos de V gama.

La cooperativa integra hoy a 61 entidades entre cooperativas y empresas hortofrutícolas y vinícolas, representando a más de 20.000 agricultores que cultivan unas 61.000 hectáreas en 13 provincias españolas. Su estructura se completa con delegaciones nacionales, filiales internacionales y plataformas logísticas que garantizan el suministro global.

Murcia, motor clave del crecimiento

En este entramado, la Región de Murcia desempeña un papel estratégico. Aunque la cooperativa nació en la Comunidad Valenciana, el territorio murciano se ha consolidado como uno de sus pilares fundamentales tanto en producción como en facturación.

La Región destaca especialmente como principal proveedor de fruta de hueso del grupo. Productos como el albaricoque, el melocotón o la ciruela encuentran en la Región de Murcia su origen principal, hasta el punto de que la comunidad lidera las ventas en esta categoría dentro de Anecoop. Además, agricultores y cooperativas murcianas representan, según datos de 2024, alrededor del 22% de la facturación total de la entidad, con una aportación cercana a los 182 millones de euros anuales, lo que evidencia su peso económico dentro del grupo.

El vínculo se refuerza con la presencia de socios estratégicos en la Región, entre ellos Frucimu (Mula), especializada en cítricos y fruta de hueso; Toñifruit (Librilla), referente en producción ecológica; así como incorporaciones recientes como Marfruit y Eurofruits Levante, (con áreas de producción que incluye a la comunidad murciana) que consolidan la expansión del grupo en el Levante. A ellas se suman otras entidades como Frutas Condiso, Sociedad Agraria Montivel y Agroter. La cooperación también se extiende al ámbito de la innovación, con iniciativas como la Cátedra EMURI, que impulsa el desarrollo del sector agroalimentario regional desde la colaboración empresarial y académica.

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En conjunto, esta relación convierte a Murcia en uno de los motores más dinámicos de Anecoop y en una pieza clave para garantizar el suministro de productos estratégicos, consolidando un modelo de cooperación que mira al futuro sin perder sus raíces.