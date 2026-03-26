El Mar Menor salta al tablero con un nuevo juego de mesa inspirado en su biodiversidad

El Mar Menor ha dado salto al tablero. La nueva editorial Flamenco Games ha lanzado su primer juego de mesa, Tesoros del Mar Menor, un título que combina entretenimiento, divulgación y arraigo territorial con el objetivo de acercar este emblemático entorno natural a públicos de todas las edades.

Con este proyecto, esta editorial inicia su andadura apostando por un formato accesible y familiar, en el que la experiencia lúdica se mezcla con el conocimiento del territorio. El juego está diseñado para 2 a 5 jugadores, a partir de 8 años, y ofrece partidas rápidas de entre 15 y 25 minutos, lo que, según sus creadores, lo convierte en una opción ágil tanto para el ámbito doméstico como educativo.

Tesoros del Mar Menor propone a los participantes convertirse en exploradores que compiten por reunir diferentes elementos inspirados en la laguna costera, como especies animales, flora o enclaves característicos. A través de un sistema de cartas, los jugadores deben construir su propio "cofre" de tesoros, al tiempo que utilizan acciones especiales para interferir en la estrategia de sus rivales.

Desde la Casa de la Rusa al caballito de mar

El juego construye su universo visual y narrativo a partir de algunos de los lugares, símbolos y figuras más reconocibles del entorno del Mar Menor. Las cartas están protagonizadas por enclaves y emblemas como la lonja de pescado, el observatorio de aves, el ayuntamiento, la tienda de salazones, la Casa de la Rusa, actual Casa Museo del Barón de Benifayó; la Virgen del Carmen o el apóstol San Pedro; personajes como un pirata, un buzo, una ornitóloga, un salinero, un pescador o la Princesa Rusa; y especies ligadas a este ecosistema, entre ellas el cangrejo, la dorada, el langostino, el caballito de mar o las medusas.

Las cartas están protagonizadas por algunos de los lugares, símbolos y figuras más reconocibles del entorno del Mar Menor / L.O.

Mecánica del juego

La mecánica del juego es sencilla y dinámica. Cada jugador roba cartas y las añade a su cofre combinando distintos tipos de tesoros para sumar puntos. Durante la partida, pueden emplear cartas especiales que permiten realizar "jugarretas" al resto de participantes, como robar cartas, bloquear movimientos o alterar el rumbo del juego en momentos clave. La toma de decisiones es constante: asegurar puntos o arriesgar para perjudicar a los rivales.

Al finalizar la partida, el jugador que haya conseguido el cofre con mayor puntuación se convierte en el ganador. Esta estructura, basada en reglas fáciles de aprender, permite que cualquier persona pueda incorporarse rápidamente al juego, sin necesidad de experiencia previa.

Objetivo divulgativo

Más allá del componente competitivo, el juego incorpora un marcado carácter divulgativo. Cada carta está inspirada en elementos reales del ecosistema del Mar Menor, lo que permite a los jugadores familiarizarse con su biodiversidad y su entorno mientras juegan. Esta dimensión educativa lo sitúa también como una herramienta útil para su uso en centros escolares.

La iniciativa se enmarca en la filosofía de Flamenco Games, una editorial que nace con la intención de desarrollar juegos accesibles, cercanos y con identidad propia. Su primer lanzamiento refleja esa vocación al poner el foco en un enclave de gran valor ambiental, cultural y social para la Región de Murcia. Detrás del proyecto se encuentran Álvaro Tárraga Carrasco, responsable de la idea, el desarrollo y la ilustración, y Toni Vaquer Castillo, encargado del desarrollo del juego.

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El resultado es un producto que busca ir más allá del ocio, convirtiéndose en una forma de conectar con el territorio y de poner en valor el patrimonio natural a través de una experiencia participativa. Con Tesoros del Mar Menor, la laguna sale del mapa para instalarse, literalmente, en la mesa de juego. Toda la información sobre el nuevo juego, que tiene un precio de 15,95 euros, está en la página web https://www.tesorosdelmarmenor.com