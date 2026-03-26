Su Majestad el Rey entrega las Becas Iberdrola, que impulsan el talento y la empleabilidad

Su Majestad el Rey ha presidido, acompañado por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López Águeda, el acto de entrega de las Becas 2025-2026 de la compañía. Unas ayudas que tienen como objetivo impulsar la formación de excelencia, el desarrollo profesional y la mejora de la empleabilidad.

La iniciativa se enmarca en las políticas de gestión de personas de Iberdrola, reconocidas con el sello Top Employer Enterprise por segundo año consecutivo y, en repetidas ocasiones, como la empresa del sector con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en España, según el estudio Merco Talento. A ello se suma la certificación Great Place to Work que ha recibido la empresa en Brasil, que la acredita como una de las mejores para trabajar en el país.

Foto de familia de la entrega de las Becas 2025-2026 de Iberdrola. / Iberdrola

«Con nuestras becas impulsamos la formación y el empleo de profesionales en un sector clave, que vive el mayor ciclo de inversión y crecimiento de su historia gracias a la electrificación. A través de este programa, cientos de personas ya se han formado en tecnologías de redes, generación y almacenamiento energético, así como en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial», explicó Ignacio Galán.

El presidente también ha destacado que la entrega de las becas se produce en un año especialmente significativo para la compañía. «Celebramos 125 años de compromiso con las personas, trabajando junto a centros académicos de excelencia —de las que incorporamos 4.500 profesionales el último año—, con empresas proveedoras que generan medio millón de empleos en todo el mundo vinculados a nuestra actividad, 125.000 de ellos en España, y con fundaciones y ONG con las que desarrollamos una intensa acción social, además de defender valores como la igualdad a través del deporte». «En un mundo complejo, es más importante que nunca que empresas comprometidas como Iberdrola sigamos apostando por el talento y por un futuro mejor para todos», añade Galán.

Compromiso social

La entrega de estas becas es una muestra más del compromiso de Iberdrola con el progreso y su decidida apuesta por seguir creando oportunidades de crecimiento. El Grupo prevé incorporar 15.000 profesionales hasta 2028, destinar 65.000 millones de euros a compras a proveedores y generar una contribución fiscal de 40.000 millones de euros en ese mismo periodo.

Las Becas Iberdrola se han consolidado como una de las principales vías de incorporación de talento a la compañía / Iberdrola

La jornada ha incluido una mesa redonda centrada en la importancia del talento para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, en la que han participado Jim McDonald, rector y vicecanciller emérito de la Universidad de Strathclyde; Javier Ormazabal, presidente de Ormazabal y Grupo Velatia; Begoña Arana, fundadora y directora general de Betania; y Sandra Sánchez, campeona olímpica, mundial y europea de kárate

El evento se ha celebrado en el Campus de Innovación y Formación de Iberdrola, en Madrid, un espacio dedicado a la preparación de profesionales capacitados para responder a las demandas de una sociedad en constante evolución y, en particular, a los retos de un sector esencial como el energético. Por sus aulas pasan unas 13.000 personas al año.

Noticias relacionadas

Un programa para atraer a los futuros líderes del sector

Las Becas Iberdrola se han consolidado como una de las principales vías de incorporación de talento a la compañía, a través de prácticas y oportunidades profesionales en los distintos países en los que opera el Grupo.