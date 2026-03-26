Un "lobby en positivo": la nueva etapa de Francisco Espín al frente de Aremur para defender el sector energético regional

El ingeniero Francisco Espín ha sido reelegido como presidente de la Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur-FREMM) tras la jornada electoral celebrada este jueves, en la que concurrieron dos candidaturas. La Asamblea General, celebrada en la sede compartida con FREMM, ha ratificado su continuidad al frente de la organización con una amplia mayoría, "reforzando así su liderazgo en un momento clave para el desarrollo energético de la Región".

Tras su reelección, Espín ha trasladado a los socios su compromiso de seguir trabajando "con todo el empeño" por el impulso del sector, subrayando que "es la hora de las energías renovables y, en especial, de la fotovoltaica". En este sentido, ha puesto el acento en el contexto internacional actual, que —según ha indicado— obliga a avanzar decididamente hacia la soberanía energética frente a la dependencia de los combustibles fósiles.

El presidente de Aremur ha señalado que su nueva etapa al frente de la asociación estará centrada en reforzar el crecimiento de las empresas asociadas y consolidar el papel del sector como estratégico para la economía regional, especialmente en el marco del desarrollo del Plan Industrial de la Región de Murcia.

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Asimismo, Espín ha destacado que la nueva Junta Directiva impulsará una labor de representación activa del sector, basada en un "lobby en positivo", orientado a defender tanto los intereses empresariales como el bienestar de la sociedad. Esta hoja de ruta buscará fortalecer el posicionamiento de las energías renovables como eje clave para la competitividad, la sostenibilidad y el futuro económico de la Región.