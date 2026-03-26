El índice QS sitúa a la UCAM entre las mejores universidades del mundo en deporte y medicina

Deporte y medicina son dos áreas por las que la Universidad Católica San Antonio (UCAM) ha apostado fuerte desde sus inicios, tanto en el ámbito académico como en el de la investigación aplicada en colaboración con universidades internacionales, empresas e instituciones. Ahora, QS World University Rankings by Subject, que analiza el rendimiento de las universidades en áreas específicas de conocimiento, acaba de publicar su edición de 2026, en la que sitúa a la Católica entre las 1.910 universidades incluidas en el ranking, de las 5.203 instituciones a nivel mundial que ha evaluado; además, está entre las seis únicas privadas de España que han colocado áreas en el top 100 mundial, destacando especialmente en los campos de Ciencias del Deporte y Medicina.

Desde la institución murciana señala que el QS World University Ranking by Subject analiza aspectos como la reputación académica y empleadora, productividad y el impacto de la producción científica.

En el área del deporte, la Universidad Católica ha sido situada en el rango 51-100, lo que la posiciona en la élite mundial. La Católica, que imparte a través de su Facultad de Deporte el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (tanto en español como en inglés), así como diversos postgrados oficiales a través de UCAM Spanish Sports University, destaca en el ranking por la calidad de su producción científica, además de reconocer la excelencia de su modelo, académico y de profesorado.

En cuanto a Medicina, se posiciona la UCAM en el rango 701-850. La presencia de la Universidad Católica de Murcia en este ranking subraya su competitividad frente a las facultades de medicina más consolidadas a nivel global. En la Facultad de Medicina la UCAM imparte grados como Medicina, Psicología, Odontología y varios másteres especializados. Cabe destacar que también en el ranking de sostenibilidad y compromiso social de QS (QS Sustainability Ranking), la UCAM brilla especialmente en el indicador de Salud y Bienestar, ocupando el puesto 455 a nivel mundial, reflejo de que su enfoque es tanto académico como de impacto social.

Excelencia académica e investigación básica y aplicada

La Universidad Católica San Antonio ofrece una formación de excelencia, volcada con la investigación básica y aplicada. Ejemplo de ello es su amplio catálogo de títulos de grados y postgrados en el campo de la medicina y el deporte, que se ven reforzados en el ámbito científico con UCAM HiTech, su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación o su Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo.