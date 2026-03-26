La guerra en Oriente Próximo abre una nueva oportunidad para captar más turistas en la Región de Murcia

Dentro del drama humanitario y la incertidumbre económica que supone el estallido de la guerra en Oriente Próximo, el sector turístico de la Región de Murcia cree que podría sacar beneficio de la actual situación ante la posibilidad de que los viajeros nacionales que tenían previsto visitar países cercanos al conflicto -entre ellos Emiratos Árabes, Catar o, aunque bastante más alejados, Turquía- o los internacionales que ponían sus ojos en el turismo de lujo de estos territorios del Golfo Pérsico decidan conocer en los próximos meses las bondades de nuestro país y, por ende, de nuestra tierra durante sus vacaciones.

Un 'trasvase' de turistas que podría ganar Murcia ante el temor a que el conflicto se alargue y que los ataques se puedan extender a otros puntos de la zona bélica con epicentro en Irán. Ya no solo se trata de poder 'captar' a aquellos turistas españoles o extranjeros que tenían decidido conocer las diferentes culturas de estos países, sino también aquellos que incluso tenían que hacer escala en muchos de sus aeropuertos para visitar países, por ejemplo, del Sudeste asiático y que decidirán durante esta primavera y verano 'echar el freno' a sus planes para las vacaciones.

Desde el Gobierno regional son "conscientes" de que se abre esta posible oportunidad ante un contexto internacional que debe ser valorado todavía con prudencia: "Pueden generarse nuevas dinámicas que refuercen una tendencia ya claramente positiva en la Región de Murcia y somos un destino seguro", señalan a La Opinión fuentes de la Consejería de Turismo.

De hecho, la Consejería trata de "reforzar la promoción en mercados prioritarios" y la colaboración con turoperadores y aerolíneas "con el objetivo de convertir esta coyuntura en una oportunidad".

La Comunidad refuerza la colaboración con turoperadores y aerolíneas para "convertir esta coyuntura en una oportunidad"

Como cada temporada de verano, a partir del próximo mes de abril se producirá un aumento de frecuencias en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, "lo que facilitará la llegada de turistas internacionales", sostienen. Este incremento de conexiones esperan que sea clave para que aquellos viajeros que estén reconsiderando sus destinos habituales, incluidos los del entorno del Golfo, puedan optar de forma más accesible por la Región de Murcia.

Un posible 'trasvase' de turistas que inicialmente tenían previsto viajar a destinos del Golfo y que ahora opten por destinos mediterráneos "puede acelerar y consolidar esta dinámica positiva", resaltan desde el departamento que dirige Carmen Conesa.

"Hay mucha gente como italianos, franceses o ingleses que tenían vacaciones por aquellas zonas del Golfo Pérsico y ahora, como alternativa, miran hacia el Mediterráneo. Ya nos esperábamos que nos va a venir un flujo de gente de fuera que va a hacer que en Semana Santa se llenen más todavía. No hay mal que por bien no venga", añade por su parte David Blasco, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de la Región.

La Comunidad está "bien posicionada" para captar parte de esos flujos por varios factores: seguridad, estabilidad y clima favorable en primavera, aspectos clave en la elección del destino. Asimismo cuenta con "una oferta auténtica y diversificada, que combina costa, interior, cultura, naturaleza y gastronomía, y que favorece estancias largas y mayor gasto". Además, desde la Consejería añaden que los datos demuestran que "somos un destino que fideliza al turista internacional y maximiza su impacto económico".

Turistas nacionales durante una visita guiada por el entorno de la Catedral de Murcia. / Israel Sánchez

"En España no se falla"

El sector hostelero es, desde luego, optimista con esta situación, ya que el país se encuentra en una posición privilegiada para absorber parte de la demanda internacional que está evitando destinos afectados o cercanos al conflicto. "España como país es el número uno a nivel turístico, y eso genera muchísima confianza", defiende Bartolomé Vera, presidente de HoyTú. En este sentido, explica que muchos viajeros internacionales consideran el país como una opción segura cuando descartan otros destinos: "Siempre tienen el recurso de España, que no van a fallar".

Esta situación ya está teniendo efectos en el mercado, ya que los principales turoperadores están aumentando sus previsiones ante una demanda creciente de turismo en España: "Ya están pidiendo más camas en destinos como Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid o Barcelona". En cuanto a Murcia, Vera reconoce que no será el primer destino en absorber este aumento, pero sí se verá beneficiada indirectamente: "Primero se llenarán los grandes destinos, pero algo nos tiene que llegar. Estamos seguros de que tendremos más turistas", augura.

Bartolomé Vera y José Catalá esperan que los hoteles se beneficien del 'efecto arrastre' de los grandes destinos

Una sensación que comparte José Catalá, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur). "En la última década ya hemos vivido situaciones parecidas como, por ejemplo, con Turquía, un país que ha vivido en los últimos años momentos complicados con algunos atentados y con los que España se ha 'beneficiado' de un desvío de esos flujos de turismo. No obstante, la incertidumbre con el conflicto y que pueda alargarse puede sumir a las familias en un mayor gasto en la cesta de la compra y la factura de la luz en su día a día: "Para poder hacer turismo hay que tener un cierto ahorro y una clara posición económica asegurada", señala Catalá.

Además del turismo internacional, el presidente de HoyTú subraya una tendencia al alza en el turismo nacional. “Prevemos que el turista español viaje más por España y salga menos al extranjero debido al conflicto”, explica.

No obstante, Vera advierte de un elemento clave que condicionará la temporada: el poder adquisitivo de las familias. "La guerra también implica una subida de costes, como la energía o la alimentación. Si las familias llegan al verano con menos ahorro, eso puede afectar a sus vacaciones", advierte.

Aun así, confía en que el paquete de medidas aprobado la pasada semana por el Gobierno de España pueda mitigar este impacto también en el sector turístico. "Si ayudan a mantener el presupuesto destinado a vacaciones, todo indica que España, y también regiones como Murcia, recibirán más turistas que en años anteriores", concluye.