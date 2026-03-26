La oposición tacha el escudo de López Miras ante la guerra de Irán de "insuficiente", "tomadura de pelo" y "estafa"

Las primeras críticas al escudo económico y social del Gobierno de la Región de Murcia para hacer frente a la crisis provocada por el conflicto bélico en Oriente Medio han venido de la oposición al Ejecutivo de Fernando López Miras, como era de esperar. Para el secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, las medidas "llegan tarde y son insuficientes".

Tras el Consejo de Gobierno, su portavoz, Marcos Ortuño, enumeró las once acciones que desarrollará el Gobierno autonómico y con las que movilizará alrededor de 10 millones de euros. Entre ellas, el aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos, líneas de crédito para pymes y autónomos, un mecanismo extraordinario de anticipo de liquidez dirigido al tejido empresarial afectado y ayudas al autoconsumo y eficiencia energética para pymes de los sectores industrial y terciario con actividad en la Región de Murcia.

Preguntado por este asunto durante la presentación del dispositivo especial de la DGT por Semana Santa, el también delegado del Gobierno criticó al presidente regional, Fernando López Miras, por haber "perdido el tiempo" durante las dos semanas que hace que anunció esas medidas. "En lugar de hacer los deberes, en lugar de planificar y aplicar esas medidas como han hecho otras comunidades autónomas, como Cataluña, Asturias o País Vasco, se ha dedicado a confrontar con el Gobierno de España y se ha dedicado a repetir argumentarios de Génova", señaló.

El secretario general socialista apela al presidente autonómico para que "recapacite" y "tome otras medidas" porque las que hay "son insuficientes".

Vox

El escudo murciano tampoco es del agrado de Vox. Su portavoz en el Parlamento regional, Rubén Martínez Alpañez, criticó que Fernando López Miras anuncie "un conjunto de préstamos, como la posibilidad de otorgar hasta 50.000 euros a empresas, como solución a la elevada tasa de pobreza, a la elevada tasa de espera en dependencia y, en definitiva, al riesgo de exclusión social" que exige en la Región de Murcia.

Para él, el Partido Popular es una "estafa" porque "aprovecha cualquier oportunidad para presentar un titular que, desde luego, está totalmente alejado de las necesidades" de la ciudadanía.

Alpañez aprovechó para criticar también el paquete de medidas del Gobierno de España aprobado en el Congreso, ya que anuncia "un conjunto de medidas del todo insuficientes para aliviar los maltrechos bolsillos de las familias españolas". De hecho, augura que tengan el "efecto contrario" y, en apenas unos meses, los ciudadanos vean "incrementos generalizados de precios que van a perjudicar significativamente a las familias".

En definitiva, Vox denuncia que "el bipartidismo vuelve a demostrar su incapacidad para poner en marcha las soluciones que necesitan los españoles".

Podemos-IU

Para la portavoz de Podemos en la Región de Murcia, María Marín, las medidas económicas anunciadas por el Gobierno regional para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán son "ineficaces" y también piensa que "las ayudas llegan muy tarde porque López Miras ha esperado cuatro semanas para mover ficha".

Lamenta que, cuando se dispone a impulsar acciones, "solo pone encima de la mesa préstamos, créditos y aplazamientos de impuestos". "A la hora de la verdad, cero ayudas directas, que es lo que reclaman y lo que necesitan nuestras empresas, las familias, los autónomos y las pymes para salir adelante frente a los efectos económicos de este conflicto", denuncia Marín.

La portavoz morada afeó a Alberto Núñez Feijóo y al presidente regional que aplaudieran con rapidez "la agresión ilegal de Donald Trump y Netanyahu contra Irán" cuando "la guerra está provocando una grave crisis económica en todo el mundo y una subida histórica de la inflación". Ante la gravedad de la situación, recrimina al PP que presente una serie de medidas "que son una auténtica tomadura de pelo".