El escudo de la Región de Murcia ante la guerra de Irán se concreta en once medidas que movilizarán 10 millones de euros

El Gobierno regional concretó este jueves el paquete de medidas económicas anunciado por el presidente Fernando López Miras la semana pasada para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán. Se trata de once acciones "de aplicación inmediata" que movilizarán alrededor de diez millones de euros, anunció el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Antes de pasar a detallarlas, el también consejero de Presidencia subrayó que, tras leer la "letra pequeña" del decreto de medidas anunciadas por Pedro Sánchez, la Región de Murcia "ya está contribuyendo" con más de 47 millones de euros. En concreto, se trata de 47,4 millones con base en la liquidación del IVA, que son 15,8 millones de euros; el impuesto sobre hidrocarburos, que son 19,5 millones de euros; y el impuesto especial sobre la electricidad, que son 12,1 millones de euros. Es "dinero que se deja de recaudar y que la Región de Murcia dejará de recibir si el decreto ley se aplica hasta el 30 de junio", añadió Ortuño.

Desde San Esteban lamentan que el Gobierno de España haya actuado sin consultar a las comunidades autónomas. "Estamos, una vez más, ante el famoso 'yo invito y tú pagas' que tanto caracteriza a Pedro Sánchez".

Las acciones se dirigen a pymes, autónomos, agricultores, transportistas y empresas exportadoras que padecen de manera directa la subida de los carburantes y de la electricidad

Sobre el escudo económico y social de la Región de Murcia, el Gobierno autonómico pretende que sirva de "oxígeno" a los sectores más castigados y que más están sufriendo las consecuencias del conflicto. "Hablamos de pymes, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas y empresas exportadoras que padecen de manera directa la subida del precio de los carburantes y de la electricidad".

El Ejecutivo regional va a mejorar las condiciones de aplazamiento y fraccionamiento de tributos cedidos y otros ingresos autonómicos, es decir, dará más plazos y más facilidades a los ciudadanos a la hora de pagar los tributos que gestiona la Comunidad. "El objetivo es que nadie se vea asfixiado por los plazos y que pueda cumplir con sus obligaciones de forma realista", explicó Ortuño. Sobre todo, esta medida afectará al impuesto de Transmisiones Patrimoniales o el de Actos Jurídicos Documentados y al impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La Comunidad pone a disposición de pymes y autónomos una línea de crédito de 2 millones ampliable hasta los 4 millones

En materia financiera, el Gobierno regional pone a disposición de las pymes y autónomos de la Región de Murcia una línea de crédito de 2 millones de euros ampliable hasta los 4 millones, dirigida también a aquellos que se han visto afectados por la situación en Oriente Medio. "Se trata de una financiación 100% avalada y sin coste adicional para las empresas canalizada a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (Icref). Cada operación podrá alcanzar hasta los 50.000 euros con un plazo máximo de devolución de 5 años y la posibilidad de un año de carencia en la amortización. La Administración autonómica asumirá los intereses generados durante el primer año de vida del préstamo, así como los gastos derivados de la comisión de estudio. "Con esta medida, el Gobierno regional actúa con anticipación y con responsabilidad para proteger a su tejido empresarial ofreciendo liquidez inmediata que permita amortiguar el impacto de la subida de precios y la posible paralización de la actividad en mercados estratégicos", señaló el portavoz.

Para evitar que las empresas soporten unos "costes inasumibles" derivados del precio del gasóleo y mientras se materializa el pago de la ayuda de 20 céntimos de euro, el Gobierno Regional pondrá en marcha un Mecanismo Extraordinario de Anticipo de Liquidez dirigido al tejido empresarial afectado dotado con 3 millones de euros. Esta medida, instrumentalizada a través del Icref y con una duración máxima de un año, permitirá garantizar la estabilidad financiera de las empresas y proteger el empleo, informó Ortuño.

Se pone en marcha un Mecanismo Extraordinario de Anticipo de Liquidez dirigido al tejido empresarial de 3 millones de euros

También se ha cerrado con entidades financieras el apoyo a operaciones de 'factoring' y 'confirming' para proveedores de grandes empresas y de la propia Administración.

Igualmente, a través del Instituto de Fomento, se van a movilizar 2.550.000 millones de euros a través del Cheque Internacionalización y las ayudas destinadas a las acciones promocionales o participación en ferias. Asimismo, se va a activar otra línea de ayudas a la internacionalización denominada 'Make Ayudas' y se reforzarán todos los servicios de asesoramiento, promoción e información a empresas ante la necesidad de diversificar y abrir nuevos mercados.

Marcos Ortuño adelantó que se pone en marcha una mesa de trabajo con navieras, transportistas, el Puerto de Cartagena y cámaras de comercio "para detectar cuellos de botella y actuar rápido" ante previsibles incidencias.

El Gobierno subraya que las medidas se irán ampliando "según evolucione la situación"

Por otra parte, se activan también ayudas al autoconsumo y eficiencia energética para pymes de los sectores industrial y terciario con actividad en la Región de Murcia, especialmente aquellas con mayor exposición al coste energético, dotadas con 1.800.000 euros para eficiencia energética y 3.500.000 euros para autoconsumo fotovoltaico. "Y vamos a dar un impulso a los certificados de ahorro energético, un mecanismo que permite a las pymes convertir el ahorro energético en ingresos mediante la generación y venta de certificados en el mercado", concluyó.

Desde el Ejecutivo de López Miras indican que se trata de un "conjunto inicial de medidas" que irán "ampliando según evolucione la situación y siempre en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma".