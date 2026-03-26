La Fundación Estrella de Levante renueva su acuerdo con Cruz Roja y recibe un reconocimiento por su labor social

La Fundación Estrella de Levante ha renovado su convenio de colaboración con Cruz Roja para continuar impulsando proyectos sociales en la Región de Murcia, reforzando así una alianza que comenzó en 2021, año en el que ambas entidades firmaron un acuerdo destinado a favorecer la situación de colectivos en riesgo de exclusión social, incluyendo personas refugiadas, familias en extrema vulnerabilidad, personas mayores y otras poblaciones especialmente sensibles.

Gracias a esta colaboración, Cruz Roja ha podido ofrecer ayuda a familias que se encuentran en situaciones de necesidad, ofreciendo apoyo para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Solo en 2025, esta ayuda permitió acompañar a 85 unidades familiares que no tenían acceso a otros recursos y que fueron atendidas en diferentes municipios de la Región de Murcia.

El convenio renovado también ha sido clave para facilitar la integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional. A través de actividades culturales, visitas a espacios naturales y experiencias comunitarias, más de 200 personas refugiadas pudieron conocer el entorno, la historia y las tradiciones de la Región de Murcia durante 2025, fortaleciendo la convivencia y el sentido de pertenencia.

Otro eje esencial de esta colaboración es el apoyo a las personas mayores y con discapacidad. Cruz Roja desarrolla proyectos que fomentan el envejecimiento activo, promueven la actividad física y cognitiva, combaten la soledad no deseada y refuerzan la autonomía personal. Actividades como talleres de estimulación cognitiva, encuentros sociales, sesiones de ejercicio adaptado, entrega de material técnico y apoyo a personas cuidadoras permiten mejorar la calidad de vida de cientos de mayores en toda la Región.

La labor conjunta incluye además un área estratégica que ha adquirido especial relevancia: la lucha contra la pobreza energética. En 2025 se desarrolló un programa de eficiencia y seguridad en el hogar que combinó talleres formativos, entrega de kits de ahorro energético y actuaciones directas en las viviendas más vulnerables. Estas intervenciones incluyeron desde mejoras de aislamiento hasta la sustitución de electrodomésticos en mal estado y la instalación de termos o acometidas eléctricas, logrando reducir el consumo, mejorar la seguridad y contribuir de manera significativa al bienestar de las familias implicadas.

Además, la Fundación Estrella de Levante ha recibido un reconocimiento Especial por parte de Cruz Roja Española por su labor de inclusión e impacto social. Esta distinción resalta el papel de la Fundación como un agente comprometido con el bienestar de la comunidad y como aliado estratégico en la atención a las personas más vulnerables. La entrega del reconocimiento subraya el valor del trabajo realizado y refuerza la voluntad de ambas entidades de seguir avanzando de manera conjunta.

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La renovación del convenio reafirma la apuesta conjunta de la Fundación Estrella de Levante y Cruz Roja por seguir avanzando hacia una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Ambas entidades mantienen su compromiso de continuar impulsando proyectos que respondan a las necesidades reales de la población murciana, fortaleciendo la red de apoyo a los colectivos más vulnerables y ampliando el alcance de las acciones que ya se desarrollan con éxito en la Región.