Política
En directo | La Asamblea Regional aborda el acuerdo de interinos docentes, el PlanTEA y la protección de El Valle y Carrascoy
La Cámara debate este jueves preguntas e interpelaciones sobre los envíos de agua al Levante, los resultados de la primera fase del Bono Turístico y la planta de residuos de Reciclados TARA, entre otros temas
La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, preside la reunión del Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día:
- Pregunta Oral en Pleno sobre rampas de acceso a pequeñas embarcaciones de recreo (POPL-0701), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre asignación a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 44,33 millones de euros para ayudas a la eficiencia energética en la rehabilitación de edificios (POPL-0691), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre valoración de los datos obtenidos hasta la fecha con la primera fase del Bono Turístico (POPL-0473), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre los envíos de agua que la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha acordado enviar al Levante español (POPL-0702), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Pregunta Oral en Pleno sobre impulso a la creación de la Oficina de Mecenazgo (POPL-0675), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Pregunta Oral en Pleno sobre términos y valoración del acuerdo de interinos docentes alcanzado el pasado día 17 de marzo (POPL-0698), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre actuaciones para garantizar la accesibilidad universal en el CEIP Sierra Espuña de Alhama de Murcia (POPL-0700), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Pregunta Oral en Pleno sobre actuaciones que contempla el nuevo PlanTEA para reforzar la inclusión educativa, atención al alumnado con Trastorno del Especto Autista (TEA) y labor en los centros educativos (POPL-0703), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Pregunta Oral en Pleno sobre actuación frente a las graves irregularidades en la planta de gestión y tratamiento de residuos de Reciclados TARA en Calasparra (POPL-0704), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Interpelación en Pleno sobre protección del Parque Regional de El Valle y Carrascoy (INTE-0233), formulada por el grupo parlamentario Mixto
- Interpelación en Pleno sobre contrato programa de las Universidades públicas (INTE-0208), formulada por el grupo parlamentario Vox
- Interpelación en Pleno sobre autorización para la celebración de un contrato de gestión, operación y soporte de los sistemas informáticos de la Comunidad Autónoma, con una inversión total de 11.334.614 euros (INTE-0230), formulada por el grupo parlamentario Popular
- Interpelación en Pleno sobre retraso en el cumplimiento del acuerdo de la 11L/MOCP-0652 sobre medidas urgentes en centros educativos públicos de la Región para paliar los efectos de las altas temperaturas (INTE-0133), formulada por el grupo parlamentario Socialista
- Interpelación en Pleno sobre razones por las que ha continuado con la tramitación del proyecto de Decreto para homogeneizar los medios técnicos y defensivos de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de los municipios de la CARM (INTE-0204), formulada por el grupo parlamentario Vox
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