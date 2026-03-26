Desahucian a una familia vulnerable en Murcia tras 40 años viviendo en su casa: "Han entregado las llaves sin oponer resistencia"

Expulsados de su casa pese a su extrema vulnerabilidad. El matrimonio formado por Francisco José y Silvia y sus tres hijos mayores de edad fueron desahuciados de su casa en la que estaban viviendo desde hacía 40 años este jueves en la Avenida de La Fama de Murcia. El lanzamiento se ha ejecutado sin posibilidad de aplazamiento, pese a la intervención de colectivos vecinales y sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dejando a los afectados en una situación dramática.

La pareja adquirió en su día la vivienda mediante una hipoteca que fue abonando durante años, pero las dificultades económicas derivaron en impagos y, finalmente, en 2022 el banco vendió la deuda a un fondo de inversión, momento en el que la familia perdió el control de la situación. El proceso judicial culminó hace un mes con una prórroga extraordinaria de 30 días, pero agotado ese plazo, la comisión judicial confirmaba este jueves que no existía ningún mecanismo legal para frenar el desalojo.

La devastadora escena vivida coincidía con la celebración semanal del mercado en La Fama: las pertenencias y objetos personales de esta familia se acumulaban en bolsas y mochilas en la calle, a espaldas de los puestos del mercado y con el trasiego constante de vecinos. Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entre ellos el incansable cura Joaquín, trataban por todos los medios de aplazar al menos la orden de desalojo.

Las pertenencias quedaron amontonadas en plena calle, junto al mercadillo semanal, ante el trasiego de gente

La familia, "humilde, tranquila y sin conflictos", comenzó a retirar sus pertenencias en los días previos. A la llegada de los colectivos sociales, uno de los hijos se encontraba aún sacando enseres. Además, los afectados esperaban recibir una compensación de 5.200 euros acordada con el fondo para abandonar la vivienda, pero finalmente esta ayuda no se materializó al no haberse cumplido las condiciones previas exigidas. "Han entregado las llaves sin oponer resistencia. Estaban completamente bloqueados, sin entender muy bien qué estaba pasando", explicaba el cura Joaquín a este periódico.

La ejecución del desahucio ha provocado la dispersión de la unidad familiar: Silvia podrá alojarse con su madre, al igual que sus hijos, pero Francisco José se encontraba inicialmente sin alternativa habitacional inmediata. Finalmente, los servicios sociales municipales (Semas) gestionaron un recurso de emergencia en el albergue Jesús Abandonado, donde será acogido temporalmente.

Los cinco miembros de la familia desahuciada. / L. O.

"La familia se rompe"

El impacto emocional es profundo. "Lo peor es que ahora la familia se rompe y cada uno se va a un sitio distinto. Incluso estaban preocupados por el perro, que también forma parte de la familia", explicaba el sacerdote y activista murciano.

Desde las organizaciones sociales denuncian que casos como este evidencian la falta de mecanismos efectivos de protección. "Hoy vemos, una vez más, cómo una vivienda acaba en manos de un fondo para especular, mientras una familia queda en la calle", lamentan.

Asimismo la PAH continuará acompañando a la familia en este proceso para intentar facilitar su recuperación y acceso a una nueva vivienda, aunque reconocen la dificultad de rehacer la vida tras una situación así.

Aplazado el de Sucina

Más suerte corrió otro desahucio de una familia de Sucina previsto para este jueves que fue suspendido hasta el 12 de mayo gracias a la intervención de activistas y organizaciones sociales. La familia de Juan García, que depende del Ingreso Mínimo Vital y tiene tres hijos, permanece en situación de extrema vulnerabilidad sinalternativa habitacional.

La suspensión temporal del desalojo fue acordada por la comisión judicial tras la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Sindicato de Vivienda y militantes de Izquierda Unida-Verdes.