Economía
Empresarios y autónomos de la Región de Murcia celebran que el escudo anticrisis "esté vivo"
Para Croem resulta "fundamental que las ayudas sean ágiles" y ATA valora positivamente que el Gobierno regional asuma los costes de los intereses de los préstamos
Empresarios y autónomos aplauden el escudo económico y social del Gobierno de la Región de Murcia ante la crisis que ya ha empezado a producir la subida de los precios de los carburantes y de la electricidad como consecuencia de la guerra en Irán, especialmente porque se trata de un "documento vivo" al que se podrán ir incorporando nuevas medidas conforme vaya desarrollándose el conflicto bélico.
"En la situación actual, resulta fundamental que las ayudas sean ágiles, accesibles —especialmente para las pymes— y capaces de adaptarse si el contexto así lo requiere", señalan desde la patronal murciana. Croem pide "prestar especial atención a las medidas basadas en financiación, ya que, aunque pueden aportar liquidez en el corto plazo, también pueden suponer un aumento de costes a futuro".
La patronal teme que el adelanto de liquidez pueda suponer un "aumento de los costes a futuro"
A través de un comunicado, la Confederación se compromete a realizar un "seguimiento cercano" de las medidas, "manteniendo una actitud de colaboración con los distintos sectores, con el objetivo de que las medidas puedan ajustarse mejor a las necesidades reales de las empresas y acompañar las dificultades que puedan surgir en los próximos meses". En todo caso, añade, "será importante comprobar cómo se concretan y, sobre todo, cómo llegan de forma efectiva al tejido empresarial".
Los autónomos andan más satisfechos con el paquete de medidas y las valoran "muy positivamente". ATA Murcia se refiere, especialmente, a "que el documento esté vivo y que el Gobierno regional se haya comprometido a seguir muy pendiente de cómo va el devenir de la situación de la guerra y sus consecuencias negativas". Su presidente, Francisco Casado, llama a "estar al quite y ojo avizor para intentar suavizar y solucionar los problemas" que vayan llegando con el desarrollo de la guerra.
Del escudo destacan "dos aspectos fundamentales que van a dar un respiro económico y fiscal" a los autónomos: "Aplaudimos que se facilite el crédito y asuman los costes de los intereses con medidas a través del Icref, y también, lógicamente, valoramos muy positivamente el que los tributos y los impuestos que tiene asumida la Comunidad Autónoma se puedan aplazar".
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