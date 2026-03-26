Cristóbal Colón en Murcia: "Jamás hubo intención de España de exterminar a ninguna población"

¿Cómo fue el momento en el que le contaron que era descendiente del hombre que descubrió América?

No recuerdo muy bien si fue mi padre o mis compañeros de colegio, pero lo que sí recuerdo es cuando mi padre me regaló el primer libro sobre Cristóbal Colón. Era un libro pequeño, juvenil, mitad texto, mitad cómic con dibujos. Gracias a él aprendí la aventura de mi antepasado. Es un libro al que le tengo mucho cariño y que está entre otras obras importantes que tengo para poder escribir y dar conferencias.

Su vida como la de su antepasado ha estado ligada al mar. ¿Qué representa el mar para usted?

Es una parte importante de mi vida. Empecé a navegar casi como Cristóbal Colón. Yo empecé con 15 años en un curso de vela. Tras esto, fui tripulante de yates antes de entrar en la Escuela Naval como integrante del equipo de vela. Ahí tuve la inmensa suerte de poder dar la vuelta al mundo en un buque escuela, que además, en contra de los viajes habituales de este tipo, que duran seis meses, nosotros hicimos uno de nueve meses para poder dar la vuelta al mundo entera pasando por el cabo de Buena Esperanza al estar cerrado el canal de Suez.

Participó en un documental sobre el origen de su antepasado a partir de su ADN, en esta obra se reveló que Cristóbal Colón era judío y español, ¿está de acuerdo con este resultado, que suscitó polémica en su momento?

No, quiero matizar. El documental por ahora para los historiadores está en cuarentena. Quiere decir que están a la espera de ver cuáles son los datos que han inspirado esta respuesta. Porque en plan académico, si no hay datos, todo lo demás son manifestaciones gratuitas. Es decir, hasta que no se demuestre con datos y documentos, todo eso no es aceptado por el mundo académico. Y en esa postura, mientras no se pruebe nada, yo no considero nada al respecto.

Las palabras del rey sobre los abusos en la conquista de América es una información manipulada Cristóbal Colón de Carvajal — Noble y exmilitar

Trump ha vuelto a instalar una estatua de su antepasado junto a la Casa Blanca y lo ha definido como "el héroe americano original". ¿Qué le parece este gesto y las palabras del presidente de Estados Unidos?

Me parece magnífico porque es volver a lo que es de justicia. En años anteriores hubo una persecución hacia Cristóbal Colón y las estatuas colombinas, llegando a arremeter no solo contra él, sino también a figuras como fray Junípero Serra, un misionero que lo único que hizo fue llevar la paz y la cultura en las misiones de la Alta California. Toda esta fiebre iconoclasta estaba motivada por el movimiento ‘woke’, el presidente Trump ha vuelto a la tradición americana en la que siempre la figura de Colón ha estado encumbrada por ser el descubridor del Nuevo Mundo y llevar la cultura de la civilización occidental, es decir, cristiana con raíces en el derecho romano y con las ideas de la Grecia clásica.

¿Qué opina de las palabras del rey Felipe VI reconociendo que hubo abusos en la conquista de América y cómo afecta a las relaciones internacionales de nuestro país?

No he oído el discurso completo porque creo que lo que ha pasado es que se ha sacado fuera de contexto y esa conversación parece ser que había sido fuera de cámaras. Entonces, ¿qué se puede valorar cuando no conoces qué es lo que ha pasado exactamente? Yo creo que se trata de una información manipulada.

Cristóbal Colón de Carvajal (i) junto al profesor de Relaciones Internacionales de la UMU Juan Aurelio Bernal. / Juan Carlos Caval

¿Cree que España debería disculparse por la conquista de América como sugiere la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum?

Responde el profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Murcia Juan Aurelio Bernal: Lo que le pediría a los políticos es que no hicieran tanto populismo, es decir, crear una polémica, tener un enemigo para poder tener un motivo de existencia. De entrada, en la época del descubrimiento de América, México no existía como nación. El mundo anglosajón ha hecho muy bien su trabajo con la leyenda negra, hoy nos la creemos prácticamente todos a pies juntillas, pero España fue pionera en derechos humanos en el siglo XVI con las leyes de Indias. Con este código se prohibió que una mujer embarazada de seis meses siguiera trabajando o que a cualquier trabajador, fuera indio o castellano, había que pagarle en dinero o en especie.

Muchas personas que critican la conquista de América hablan de que España cometió un genocidio en este proceso, ¿cuál es su opinión al respecto?

El genocidio es falso. El genocidio es cuando una potencia extranjera trata de eliminar o masacrar por completo a un rival. En este sentido, jamás hubo intención por parte de España de eliminar ni exterminar a ninguna población del Nuevo Mundo. Al revés, nadie hace hospitales para la salud de los indígenas, iglesias o universidades para su formación.

¿Cree que la figura de Colón está desprestigiada en la actualidad?

Bueno, la leyenda negra sigue viva en todas las personas que están interesadas en hacer daño a España, pero también hay un debate liderado por personas académicas del mundo americano que están defendiendo la labor de España en el Nuevo Mundo. Gracias a ellos conocemos cómo era México antes de la llegada de los españoles y qué es lo que pasó después. El descubrimiento de América puso fin a todas las guerras de las tribus locales, además de la esclavitud que existía entre ellos y la antropofagia, que estaba distribuida por todo el continente.

¿Colón sabía que la Tierra era redonda o que había algo más cuando solicitó su primer viaje?

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Cuando Colón presenta su plan a los Reyes Católicos el 20 de enero de 1486 en Alcalá de Henares, la corte desconocía la geografía y la cosmología del mundo al igual que la gente del pueblo, pero todos los expertos que se reunieron en lo que se llamó entonces la Junta de Salamanca, sabían al igual que Colón que la Tierra era redonda. Ahí el debate que surge es cuál es la dimensión del planeta, cuál es la anchura del océano y si se podía navegar con las naves de la época que eran muy pequeñas. Era un problema realmente de la autonomía de estos navíos.