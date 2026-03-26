Confirmado por la Justicia: en Murcia es ilegal entrar a trabajar si no han pasado 12 horas desde la jornada anterior

Organizar el tiempo de trabajo va mucho más allá de contar las horas que se fichan cada día. La normativa laboral española presta especial atención a algo que muchos trabajadores desconocen y que resulta fundamental para proteger su salud: el descanso obligatorio entre jornadas. Un derecho que, si no se respeta, puede tener consecuencias legales y económicas tanto para el empleado como para la empresa.

Las 12 horas que tu empresa está obligada a respetar

El Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas en este punto. Entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente deben transcurrir al menos 12 horas. Así de claro. En la práctica, esto significa que un trabajador que termine su turno a las 22.00 horas no podría volver a incorporarse hasta las 10.00 de la mañana siguiente.

Las empresas tienen margen para organizar sus horarios, sí, pero siempre dentro de los límites que marca la ley. Y este es uno de los más importantes.

Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados junto a María Jesús Montero y Yolanda Díaz. / José Luis Roca

¿Qué puede hacer el trabajador si no se respetan esas horas?

Si una empresa incumple este descanso mínimo obligatorio, el trabajador tiene varias vías para actuar:

Denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo.

la situación ante la Inspección de Trabajo. Reclamar las horas trabajadas como extraordinarias, lo que abre la puerta a una compensación económica adicional.

No se trata de un capricho legal, sino de una medida diseñada para garantizar la recuperación física y mental del empleado, reducir la fatiga acumulada y prevenir accidentes laborales derivados del cansancio.

Las multas a las que se expone la empresa

Las consecuencias del incumplimiento no recaen solo sobre el trabajador. La empresa también se la juega. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social califica como infracción grave vulnerar los límites en materia de jornada y descansos, con multas que oscilan entre los 751 y los 7.500 euros, según la gravedad del caso.

La normativa contempla algunos casos específicos en los que este descanso puede reducirse. En los trabajos a turnos, el período de descanso entre jornadas puede bajar hasta un mínimo de siete horas, siempre que la diferencia hasta las 12 horas se compense posteriormente con descanso equivalente. Una excepción concreta y limitada, no una puerta abierta al abuso.

En caso de baja médica, cuidado con lo que haces

Si el trabajador acaba solicitando la baja médica tras una fatiga acumulada o un accidente laboral, tanto el empleado como la empresa debe saber que ciertas conductas en este periodo de incapacidad temporal, pueden incurrir en un despido procedente.

La Justicia avala casos como estos en numerosas sentencias a lo largo del país, también en la Región de Murcia. Es importante tener en cuenta que, según la jurisprudencia, no es que una actividad esté prohibida de forma automática durante una baja, sino que si esa actividad contradice el motivo médico de la baja, puede acabar incurriendo en despido disciplinario.