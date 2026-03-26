Las carreteras de la Región de Murcia se preparan para 825.000 desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa

Las carreteras de la Región de Murcia se preparan para la 'avalancha' de coches, camiones y otros vehículos que circularán por sus vías durante las vacaciones de Semana Santa, días en los que se espera unos 825.000 desplazamientos, un 2% más que el año pasado. El mayor volumen de vehículos en circulación está previsto que se produzca entre el miércoles 1 y el lunes 6 de abril, dentro la segunda fase de la operación especial diseñada por la DGT con motivo de estas fiestas. Así lo anunció este jueves el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, acompañado de Virginia Jerez, jefa provincial de Tráfico, y el comendante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Utrabo.

Este año, como novedad, se incorpora la apertura completa del Arco Noroeste para agilizar la conexión entre Andalucía y Madrid sin necesidad de pasar por el colapsado Nudo de Espinardo de Murcia, por lo que se espera que miles de vehículos opten por esta nueva autovía, por ejemplo, para ir desde la capital del país hasta el entorno de Cartagena y del Mar Menor.

Lucas destacó que el recién inaugurado Arco Noroeste contribuirá notablemente a la fluidez del tráfico y a descongestionar puntos de nuestras carreteras especialmente conflictivos en fechas como Semana Santa. "Es una infraestructura importantísima que saca del Nudo de Espinardo a unos 27.000 vehículos diarios, cifra que analizaremos estos días y que a buen seguro será mucho mayor durante estas fechas", recordó en referencia a lo que dijo el pasado lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la inauguración del último tramo de la esperada infraestructura.

Más de 230 guardias civiles velarán por la seguridad de los conductores y para garantizar la fluidez del tráfico

"Como siempre, es importante apelar a la prudencia y responsabilidad de los conductores, pedirles que revisen los vehículos antes de iniciar un viaje y que eviten cualquier distracción y esos comportamientos de riesgo que suelen provocar los accidentes más graves", manifestó. "Los agentes siempre están para ayudar, pero también necesitan la colaboración de los propios conductores para que los desplazamientos sean seguros y todo el mundo llegue a su destino sin incidentes", añadió.

El delegado del Gobierno indicó que el sector de Tráfico de la Guardia Civil movilizará durante estos días 232 agentes para velar por la seguridad de los conductores y garantizar la fluidez del tráfico.

Lucas, junto a Jerez y Utrabo este jueves durante la presentación de la operación especial de tráfico de Semana Santa. / L. O.

Dividida en dos fases

La operación especial se desarrollará en dos fases, coincidiendo con las festividades propias de estas fechas:

• Primera fase: desde las 15:00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 24:00 horas del domingo 29 de marzo de 2026. Se estiman 200.508 desplazamientos en nuestra Región.

• Segunda fase: desde las 15:00 horas del miércoles 1 de abril hasta las 24:00 horas del lunes 6 de abril de 2026 se prevén 454.940 desplazamientos.

Durante esos días y horas en las principales vías de la Región se establecerán servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que contará con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras. Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con 6 unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el CGTL.

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Un muerto el pasado año

Durante la Semana Santa del año pasado, se contabilizaron en las carreteras de la Región veinte siniestros con víctimas, con el balance de un fallecido, tres heridos graves y 32 leves. Entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2026 han fallecido seis personas en accidentes de tráfico en vías interurbanas de la Región de Murcia, un 25% menos que en el mismo periodo de 2025.