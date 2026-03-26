El campo murciano, contra las cuerdas: el acuerdo con Australia agrava la "tormenta perfecta"

El campo murciano, la 'Huerta de Europa', afronta en 2026 una encrucijada decisiva. A problemas crónicos como la escasez de agua, las plagas (trips, pulgón o araña roja) y la falta de relevo generacional, se suman ahora factores externos críticos: la escalada de costes por conflictos geopolíticos y una política comercial europea que el sector siente totalmente alejada de su realidad. Las organizaciones agrarias hablan abiertamente de "tormenta perfecta" para describir un momento en el que la viabilidad de muchas explotaciones pende de un hilo.

En este contexto, la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia —tras casi una década de negociaciones— ha actuado como catalizador del malestar. Aunque aún debe completar su tramitación institucional, el pacto ya ha encendido todas las alarmas en la Región de Murcia, especialmente en la ganadería.

Una acumulación de amenazas

El malestar del sector no responde a un hecho aislado. Los productores murcianos llevan años denunciando una concatenación de decisiones que, en su opinión, erosionan su competitividad. La entrada de productos procedentes de Marruecos, con menores exigencias laborales y fitosanitarias, ya presiona los precios en origen en cultivos clave. A ello se suma el acuerdo con Mercosur, que abre la puerta a importaciones de carne, miel o zumos en condiciones muy distintas a las europeas.

Pero la presión no es solo comercial. La guerra en Oriente Medio ha elevado el precio de los fertilizantes y del gasóleo agrícola, incrementando los costes de producción en porcentajes que muchas explotaciones consideran inasumibles. Paralelamente, los inminentes recortes en el trasvase Tajo-Segura y el endurecimiento de la normativa ambiental obligan a asumir inversiones adicionales en un contexto de rentabilidad decreciente.

El acuerdo con Australia

El último acuerdo comercial de la Unión Europea abre contingentes significativos para productos agrícolas australianos, incluyendo decenas de miles de toneladas de carne de vacuno y ovino, además de cuotas en azúcar, arroz o lácteos. Para las organizaciones agrarias, esto supone un golpe directo a sectores estratégicos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, este martes en Canberra durante el anuncio del acuerdo de libre comercio. / LUKAS COCH / EFE

Europa se abre a miles de toneladas de carne australiana mientras la cabaña ovina regional se desangra

El secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez, advierte de que el impacto puede ser especialmente severo en el ovino: más competencia y presión a la baja sobre los precios en un sector ya muy presionado. "El problema no es solo el volumen importado, sino que introduce competencia más barata en un sector ya muy tensionado", subraya.

Gálvez insiste en que el acuerdo llega en el peor momento posible, con los costes de producción disparados y tras una sucesión de decisiones que han debilitado la rentabilidad de las explotaciones. A su juicio, la política comercial europea está cada vez más desconectada de la realidad del campo. "La calidad de nuestras producciones y la soberanía alimentaria deberían ser prioritarias", defiende, al tiempo que alerta de una "tendencia suicida" si no se corrige el rumbo.

El ovino, en el punto de mira

La preocupación es compartida por el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, quien habla desde la experiencia directa como ganadero. Reconoce que el impacto aún está por ver, pero no duda de que el acuerdo supondrá "un nuevo empujón" para un sector que ya arrastra una tendencia descendente.

Marín recuerda que la cabaña ovina lleva años reduciéndose por la falta de mano de obra y el escaso atractivo de la actividad para las nuevas generaciones. "Cada vez tenemos más dificultad para encontrar un pastor", señala, apuntando a un problema estructural que trasciende lo económico.

Más allá de la producción, reivindica el papel del ovino en el territorio: una actividad con valor ambiental, cultural y social, clave para la fijación de población rural. En este sentido, advierte de que una caída adicional de precios —por ejemplo, del 20%— podría acelerar el abandono de explotaciones.

Ovino y vacuno, los más expuestos ante un tratado que aún debe ser ratificado

El dirigente de COAG se muestra especialmente crítico con la acumulación de acuerdos comerciales. "No hemos empezado a sufrir el daño de Mercosur y ya nos firman otro", lamenta, denunciando una estrategia que considera incoherente con las exigencias que se imponen a los productores europeos. "Siguen publicando normas restrictivas para producir alimentos en Europa mientras abren la puerta a productos de fuera", añade.

La cautela de UPA y el papel de las salvaguardas

Desde UPA, el enfoque es más prudente, aunque no exento de preocupación. Marcos Alarcón recuerda que el acuerdo aún debe ser ratificado y que su impacto dependerá en gran medida de las condiciones finales y de los mecanismos de protección que se incluyan.

"Está por ver", insiste, señalando que la clave estará en las cláusulas de salvaguarda y en la llamada "red de seguridad" que acompañe al acuerdo. Estas herramientas deberían permitir reaccionar con rapidez ante perturbaciones del mercado, pero su eficacia genera dudas en el sector.

El rebaño murciano se desangra: casi 120.000 ovejas menos en ocho años y un futuro sin relevo / L.O.

Alarcón reconoce que, sobre el papel, estas medidas pueden ofrecer cierta garantía, pero subraya la importancia de que sean ágiles y realmente aplicables. "Tiene que haber mecanismos que se puedan activar a tiempo", señala.

En cualquier caso, UPA ya ha marcado una línea roja: no aceptará acuerdos que no incluyan garantías suficientes para proteger a los sectores productivos, especialmente el vacuno y el ovino, considerados estratégicos en la Región de Murcia.

Un contexto geopolítico complejo

El acuerdo con Australia no puede entenderse al margen del contexto internacional. La Unión Europea busca diversificar sus socios comerciales en un escenario marcado por tensiones globales y guerras comerciales. Sin embargo, el sector agrario cuestiona la oportunidad de cerrar estos pactos en un momento de inestabilidad.

Alarcón reconoce que existe una lógica geopolítica en la búsqueda de nuevos mercados, pero advierte de que estos movimientos pueden generar distorsiones en los mercados agrícolas. La incertidumbre sobre futuras políticas arancelarias o la evolución de los conflictos internacionales añade un elemento de riesgo adicional.

Para los agricultores y ganaderos murcianos, la sensación es que se está jugando con su futuro en un tablero global donde sus intereses quedan en segundo plano.

Un modelo en riesgo

Las distintas organizaciones coinciden en un diagnóstico: la apertura comercial sin reciprocidad en las condiciones de producción puede traducirse en pérdida de rentabilidad, cierre de explotaciones y mayor dependencia exterior. El caso de Australia resulta paradigmático. Las diferencias en los estándares de producción —en aspectos como el uso de determinados medicamentos o las condiciones de bienestar animal— se traducen en ventajas competitivas en precio que los productores europeos no pueden igualar.

En este sentido, el sector reclama la aplicación efectiva de las llamadas "cláusulas espejo", que obliguen a los productos importados a cumplir las mismas normas que los europeos. Sin ellas, advierten, la competencia resulta desleal.

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A corto plazo, el foco está puesto en el proceso de ratificación del acuerdo con Australia y en la capacidad de las organizaciones agrarias para influir en su desarrollo. Pero el debate va más allá de un tratado concreto. En la Región de Murcia, el sector primario se enfrenta a un desafío estructural que combina factores internos y externos. La sostenibilidad económica, social y ambiental de las explotaciones está en juego, y con ella, el futuro de amplias zonas rurales. Mientras tanto, el campo sigue produciendo bajo una creciente presión. Y lo hace, como señalan sus representantes, con la sensación de competir en una carrera desigual.