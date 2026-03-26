BemyVega, premiada por acercar la tecnología inclusiva a las aulas

BemyVega, la empresa especializada en soluciones accesibles de contenido digital dirigidas a personas con discapacidad del Grupo Inforges, ha sido reconocida con el Premio Educación Inclusiva (EdTech) en la segunda edición de los Premios Tecnología Social, impulsados por la Fundación Tecnología Social (Funteso). La entrega se celebró en Madrid, en el Teatro Bulevar de Torrelodones, en un acto donde Funteso reconoció iniciativas destacadas en 21 categorías, premiando proyectos que demuestran el potencial de la tecnología para generar impacto social positivo.

Este galardón concedido a BemyVega reconoce el desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoran el acceso de las personas con baja visión y otras necesidades específicas, a clases en entornos educativos mediante herramientas de captura, zoom y ajustes visuales en tiempo real, facilitando así la participación inclusiva.

El fundador de BemyVega, Antonio Sánchez Kaiser, fue el encargado de recoger el reconocimiento. Durante el acto, mostró su agradecimiento, destacando la importancia de seguir desarrollando soluciones tecnológicas que favorezcan la inclusión real en el ámbito educativo y digital. Además, añadió que «este reconocimiento pone en valor la importancia de diseñar tecnología pensando en las personas. En BemyVega trabajamos para que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda acceder a la información, a la formación y a los espacios de participación en igualdad de condiciones».

El fundador de BemyVega, Antonio Sánchez Kaiser, dio un discurso tras recoger el galardón. / L. O.

En esta segunda edición, los Premios Tecnología Social reunieron candidaturas de empresas y proyectos de referencia que trabajan para poner la innovación al servicio de las personas, como Ilunion Accesibilidad, Meliá Hotels International, CaixaBank, Bizum, o espacios emblemáticos como el Estadio Santiago Bernabéu.

Fundada en 2008, Funteso nació como la primera Fundación de Tecnología Social en el mundo, con el objetivo de informar, divulgar y promover el uso de la tecnología como herramienta para solucionar y mejorar distintos escenarios de impacto social.

Metodología con IA

La principal novedad de esta segunda edición ha sido la incorporación de un modelo de evaluación basado en inteligencia artificial, a partir de cual se ha configurado un jurado autónomo, que ha evaluado las candidaturas bajo criterios definidos previamente. Funteso ha contado con una metodología entrenada con inteligencia artificial que ha permitido estructurar y analizar múltiples dimensiones de valor, como el impacto humano, la eficiencia tecnológica, la sostenibilidad, la accesibilidad, la escalabilidad o la coherencia estratégica.

Sobre Inforges

Inforges es una compañía especializada en tecnología y transformación digital. Proporciona servicios de implantación de Software de Gestión, Sistemas IT, Ciberseguridad, Comercio Unificado e Inteligencia Artificial, dirigidos tanto a empresas privadas como a entidades públicas. Actualmente Inforges cuenta con más de 400 profesionales con amplia experiencia en tecnología y procesos empresariales. Atiende a más de 2.500 clientes a nivel nacional y cuenta con delegaciones en las principales capitales de provincia en España. Más información: www.inforges.es

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Sobre BemyVega

BemyVega es una empresa que desarrolla soluciones que facilitan el acceso inclusivo a contenidos digitales y experiencias formativas y comunicativas, contribuyendo a que cualquier persona, con o sin discapacidad, pueda participar en igualdad de condiciones.