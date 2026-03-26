El alivio al tráfico del Arco Noroeste se desvanecerá en apenas cinco años por el aumento de vehículos

‘Pan para hoy, hambre para mañana’, que diría el conocido refrán. El alivio al tráfico con la recién apertura completa del Arco Noroeste, que debe sacar hasta 27.000 vehículos diarios del entorno del Nudo de Espinardo y de la Ronda Oeste de Murcia para agilizar la conexión Madrid-Andalucía (y que representa un 20% total del tráfico diario que atraviesa estos puntos a diario, según defendió el ministro de Transportes, Óscar Puente) se verá prácticamente desvanecido y sin efecto en apenas un lustro con el aumento progresivo año tras año del número de vehículos que pasarán por estos puntos tan conflictivos y saturados.

Así lo considera Pedro de los Santos Jiménez, catedrático especializado en Infraestructuras y Carreteras y vicedecano de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Murcia (UCAM), quien rebaja la estimación -basada en diversos estudios de tráfico de la universidad- hasta el 15%, lo que supone el tránsito de unos 19.000 vehículos diarios.

«Consideramos que no todos los vehículos que pasan por el Arco Noroeste lo harán también por el Nudo de Espinardo, así que la reducción real allí sería más cercana al 15% que al 20%», aclara.

Con estos números, el catedrático expone que, desde la pandemia de coronavirus, el incremento anual del tráfico en la Región de Murcia ha ido in crescendo un 3,5% de media, por lo que en cinco años ya se superaría ese umbral del 15-20% que se va a evitar ahora a corto plazo.

«Es lo equivalente a seis años de crecimiento del tráfico. A partir del año 2031, cinco años después de abrir el Arco Noroeste al completo, estaríamos en la misma situación que hace unos días y sin infraestructuras nuevas», sostiene en declaraciones a La Opinión De los Santos Jiménez.

"Habrá que esperar a mayo para ver el recuento de vehículos que toman cada día la nueva infraestructura" Pedro de los Santos Jiménez — Catedrático de la UCAM

Eso sí, en estos momentos la nueva infraestructura de casi 22 kilómetros de recorrido que completa un baipás de la autovía A-30 desde el kilómetro 119, en Archena, al 150, en el Puerto de la Cadena es «una maravilla» para desatascar los atascos permanentes que históricamente se generaban en estos puntos de la autovía con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento en la Vega Media y, sobre todo, de cara a la Semana Santa como primera prueba de fuego con el tránsito constante de viajeros que quieran ir en dirección a las localidades costeras como Cartagena o del Mar Menor».

Para ver los beneficios y recuentos reales del número de vehículos que pasarán a diario por el Arco Noroeste «habrá que esperar unas semanas, previsiblemente hasta el mes de mayo».

Pedro de los Santos Jiménez. / UCAM

Rentabilidad garantizada

Fuera de toda duda, la rentabilidad de este proyecto «es indudablemente alta» para el Ministerio, que fija que para que un proyecto de infraestructuras se considere viable tiene que tener una rentabilidad social superior al 3%: el Arco Noroeste ya lo tiene sobre el 18%, seis veces superior a la media nacional de los proyectos, apunta De los Santos.

A esta coyuntura también se suman otros factores que agravarían la casuística, como la falta de una gran red metropolitana de transporte público -con los previsibles retrasos que puedan sufrir en el tiempo- de las otras infraestructuras que son necesarias para descongestionar el anillo de circunvalación del área metropolitana de Murcia y a la falta de un servicio de transporte público de autobús eficiente que cuente con las frecuencias y vehículos que sean necesarios.

Mapa de cómo está ahora mismo el 'anillo exterior' de la circunvalación del área metropolitana de Murcia y tramos pendientes (en rojo). / La Opinión

Otras obras a la espera

Para paliar esta situación deficitaria, el catedrático reitera que es necesario darle celeridad a las obras que tiene pendientes la Región, entre ellas el Arco Norte.

El Ministerio, tal y como anunció este pasado lunes Óscar Puente, espera en las próximas semanas poder adjudicar las obras del primer tramo, que contarán con 59 meses de ejecución, prácticamente cinco años, unos trabajos que «se podrían hacer perfectamente en dos o tres años, pero que se está planificando a cinco años vista sin contar con posibles retrasos y que, en el mejor de los casos, dejaría la carretera incompleta como pasa con la Autovía del Bancal (a falta del último tramo Zeneta-Santomera).

Asimismo el tramo pendiente de 8 kilómetros de la Autovía del Reguerón, el oeste, también sería necesario acometerlo cuanto antes, expone.

«Llevamos más de dos años sin Presupuestos Generales del Estado y también el próximo año se prevé un aumento muy importante de dinero para la conservación y mantenimiento de infraestructuras, por lo que va a retraer la capacidad de destinar el dinero disponible a estas nuevas infraestructuras que necesitaría la Región», advierte.

La ampliación del tranvía o el tercer carril en la A-7

El impulso al transporte urbano, especialmente en Molina de Segura con la ansiada ampliación del tranvía de Murcia hasta la localidad molinense, podría reducir el tránsito de otros 1.500 a 2.000 vehículos por estas carreteras, señala el catedrático de la UCAM. El problema, dice, es que no se trata de un proyecto inmediato ante una situación que empeorará año a año por la falta de planificación a medio plazo.

Asimismo reitera que sería más que necesaria la incorporación de un tercer carril en la A-7 al menos entre Santomera hasta Alhama ante los constantes "embudos" de tráfico.