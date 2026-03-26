Agricultura
Los agricultores murcianos ven "insuficiente" el plan de ayudas de Sánchez si la guerra se alarga
"Los costes de producción siguen por encima de los que teníamos hace un mes", advierten las organizaciones agrarias
Casi una semana después de la puesta en marcha del paquete de ayudas anticrisis de Pedro Sánchez, las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia coinciden en un diagnóstico: las medidas han aliviado parcialmente la presión, pero resultan insuficientes si el conflicto se prolonga.
El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, reconoce que el descenso del gasóleo agrícola —de en torno a 1,80 a 1,45 euros— "ha supuesto un alivio", aunque matiza que ese respiro no devuelve al sector a la situación previa. Según explica, los costes de producción "siguen estando por encima de los que teníamos hace un mes", por lo que el impacto de la crisis continúa muy presente en las explotaciones.
En la misma línea se expresa el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, quien subraya que "todas las ayudas son buenas" y que el plan era necesario, pero advierte de su alcance limitado. A su juicio, si la situación se extiende más allá de un mes, "esto se queda corto" y deberá ampliarse con nuevas medidas.
Ambas organizaciones coinciden en considerar el paquete aprobado por el Ejecutivo como un primer paso. "Tendrá que ser un primer paquete de ayudas", insiste Alarcón, mientras Marín recalca que "no puede ser el único plan de choque, sino el primero".
El Gobierno ha movilizado entre 800 y 900 millones de euros en apoyos al sector primario para hacer frente al encarecimiento de la energía y los fertilizantes, con ayudas directas al combustible y mecanismos similares para insumos clave. Sin embargo, el calendario de pagos —previstos a partir de junio— y la incertidumbre sobre la duración del conflicto mantienen en vilo al campo murciano, que espera nuevas respuestas si la crisis se prolonga.
- El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
- ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
- De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
- La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
- El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda