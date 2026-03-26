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Agricultura

Los agricultores murcianos ven "insuficiente" el plan de ayudas de Sánchez si la guerra se alarga

"Los costes de producción siguen por encima de los que teníamos hace un mes", advierten las organizaciones agrarias

Pedro Sánchez, durante su comparecencia después del Consejo de Ministros extraordinario.

Pedro Sánchez, durante su comparecencia después del Consejo de Ministros extraordinario. / José Luis Roca

Alejandro Lorente

Alejandro Lorente

Casi una semana después de la puesta en marcha del paquete de ayudas anticrisis de Pedro Sánchez, las principales organizaciones agrarias de la Región de Murcia coinciden en un diagnóstico: las medidas han aliviado parcialmente la presión, pero resultan insuficientes si el conflicto se prolonga.

El secretario general de UPA Murcia, Marcos Alarcón, reconoce que el descenso del gasóleo agrícola —de en torno a 1,80 a 1,45 euros— "ha supuesto un alivio", aunque matiza que ese respiro no devuelve al sector a la situación previa. Según explica, los costes de producción "siguen estando por encima de los que teníamos hace un mes", por lo que el impacto de la crisis continúa muy presente en las explotaciones.

Un barco iraní en el estrecho de Ormuz lanza un misil durante unos ejercicios militares el pasado 16 de febrero.

Un barco iraní en el estrecho de Ormuz lanza un misil durante unos ejercicios militares el pasado 16 de febrero. / SEPAHNEWS / CONTACTO / EUROPA PRESS

En la misma línea se expresa el presidente de COAG en la Región de Murcia, José Miguel Marín, quien subraya que "todas las ayudas son buenas" y que el plan era necesario, pero advierte de su alcance limitado. A su juicio, si la situación se extiende más allá de un mes, "esto se queda corto" y deberá ampliarse con nuevas medidas.

Ambas organizaciones coinciden en considerar el paquete aprobado por el Ejecutivo como un primer paso. "Tendrá que ser un primer paquete de ayudas", insiste Alarcón, mientras Marín recalca que "no puede ser el único plan de choque, sino el primero".

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El Gobierno ha movilizado entre 800 y 900 millones de euros en apoyos al sector primario para hacer frente al encarecimiento de la energía y los fertilizantes, con ayudas directas al combustible y mecanismos similares para insumos clave. Sin embargo, el calendario de pagos —previstos a partir de junio— y la incertidumbre sobre la duración del conflicto mantienen en vilo al campo murciano, que espera nuevas respuestas si la crisis se prolonga.

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