Agreden a una doctora en el centro de salud de Cieza: "La próxima visita te la haré al cementerio"

Nuevo capítulo de agresiones a sanitarios en la Región de Murcia. El centro de salud Cieza-Oeste fue escenario este martes de un nuevo acto de violencia contra una médica de familia, sanitaria que fue insultada, amezada de muerte y acorralada por la familiar de una paciente mayor, quien no había podido retirar de la farmacia un medicamento recetado el día anterior al no haberse autorizado el visado por parte de la Inspección.

Testigos de la agresión, en la que tuvo que llegar a intervenir el vigilante de seguridad del centro de salud, explican a La Opinión que la hija de la paciente "amenazó de muerte" a la doctora porque el medicamento que le prescribió en receta electrónica el lunes aún no estaba disponible en la farmacia. Se trataba de un anticoagulante que necesitaba visado, un trámite que se suele demorar entre uno y dos días, pero que en caso de necesidad puede ser retirado abonándolo y recibir posteriormente el reembolso.

Aunque la demora del visado no dependía de la doctora, la agresora se presentó el martes en la consulta del centro de salud de Cieza sin cita "con una actitud agresiva y se abalanzó sobre la compañera, intimidándola, insultándola y amenazándola de muerte, llegando a decirle: 'la próxima visita te la haré al cementerio'".

La situación de tensión que vivieron los sanitarios y los usuarios del centro llevó a que el responsable de seguridad frenara el ataque a la doctora, que "pese a mantener el tipo" en los primeros momentos, tuvo que marcharse posteriormente del centro sanitario con un ataque de ansiedad y actualmente se encuentra de baja.

La agresión llevó a que el coordinador del centro de salud Cieza-Oeste, Txema Almela, avisara a la Guardia Civil, que se presentó en las instalaciones y ayudó a que la médico agredida presentara la correspondiente denuncia.

Almela sostiene que "estos episodios son cada vez más frecuentes", lo que lleva a los sanitarios "a trabajar en un clima complicado en el que se nos pierde el respeto".

Orden de alejamiento y posible cambio de médico

La denuncia de la médica agredida llevará a que en los próximos días se celebre juicio, en el que probablemente se le impondrá una multa y orden de alejamiento, como ha sucedido anteriormente en situaciones similares.

El coordinador del centro de salud apunta que en este caso, "con toda probabilidad, la paciente tendrá que ser derivada al otro centro de salud de Cieza para cumplir el alejamiento".

El Servicio Murciano de Salud (SMS) cambió en 2025 de médico o de centro de salud a un total de 131 pacientes que han protagonizado agresiones a trabajadores sanitarios, año en el que se registraron un total de 673 agresiones que afectaron a 821 profesionales.

De las 673 agresiones registradas el pasado año en la Región de Murcia, el 8,5% fueron agresiones físicas (57) y el 91,5% (616) fueron verbales con insultos, calumnias, amenazas o faltas de respeto, tanto presenciales como por teléfono o redes sociales.

El Ministerio de Sanidad también daba a conocer hace unos días las cifras nacionales de agresiones del pasado año, periodo en el que se notificaron 18.563 agresiones a sanitarios en España, lo que equivale a 24,37 agresiones por cada 1.000 profesionales del sistema sanitario público.

Por nivel asistencial, la Atención Primaria concentra el mayor número de agresiones notificadas (51%), seguida de la Atención Hospitalaria (47%). Las emergencias extrahospitalarias representan un porcentaje menor del total de incidentes registrados.