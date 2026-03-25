La Asamblea Regional de Murcia tira de humor para superar la enésima moción islamófoba de Vox: "En España se come cerdo y se bebe alcohol"

Los diputados de la Asamblea Regional de Murcia han aprendido durante la presente legislatura que hay que tener mucho cuidado con las iniciativas que Vox presenta bajo títulos aparentemente inofensivos y que deberían reunir un apoyo unánime. Si no hace referencia a una enfermedad, posiblemente haya gato encerrado. El último ejemplo es del Pleno de este miércoles y su moción sobre preservación de las costumbres y tradiciones murcianas en el espacio público.

Suena bien, aunque en el texto de la moción lo que se pide no es tanto preservar como prohibir. Para empezar, Vox pretende que las instalaciones y espacios públicos de titularidad regional se destinen "únicamente a actos y manifestaciones culturales propias de España y de la Región de Murcia, prohibiendo su cesión o utilización para actividades ajenas a nuestras tradiciones". También habla de evitar la celebración en la vía pública de "prácticas religiosas o culturales ajenas a nuestras costumbres".

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En su preámbulo se hace referencia a las romerías y a la Semana Santa, en general. Ni rastro de las Fiestas de Primavera, los Moros y Cristianos, los Caballos del Vino, Carthagineses y Romanos o las Cruces de Mayo. Sí que se detiene el texto a criticar la Fiesta del Cordero y la cesión de espacios para su celebración.

Por si hubiera dudas de la naturaleza de la moción, Virginia Martínez, defensora de la iniciativa, tardó poco en despejarlas: "En España se come cerdo y se bebe alcohol; se canta, se baila y se celebra la vida; y las mujeres no tenemos que ir tapadas ni tenemos que vivir sometidas a un hombre. En nuestro país se celebra la Semana Santa, no el Ramadán y celebramos la matanza del cerdo, no del cordero".

Demasiadas fiestas tienen dentro de su partido como para venir ahora a presentar estas tonterías a la Cámara Magdalena Sánchez Blesa — Diputada Grupo Socialista

También invitó "a todos aquellos a los que les ofendan nuestros crucifijos a que no vengan"; y lo mismo para "aquellos a los que les moleste nuestra Navidad" y "aquellos que no respeten nuestras normas, nuestras leyes y nuestra identidad". Incluso, recriminó a PP y PSOE que "con sus políticas de fronteras abiertas van a conseguir que España sea Pakistán, Afganistán o Irán, escojan".

La parlamentaria del Grupo Socialista Magdalena Sánchez Blesa definió la iniciativa de Vox como "tan enfática como vacía e inútil" y negó que estén en peligro las fiestas y tradiciones propias de la Región de Murcia. "Ustedes son los que siempre han pensado que los romanos vinieron, los visigodos se establecieron y los musulmanes invadieron. Es el sesgo histórico de una corriente siempre en contra del avance y del progreso que otorga la diversidad", indicó a los diputados de Vox, para terminar diciéndoles que "demasiadas fiestas tienen dentro de su partido como para venir ahora a presentar estas tonterías a la Cámara".

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El portavoz del Grupo Popular, Joaquín Segado, fue vehemente al decir "no a una moción que enfrenta, no a una moción que señala, no a una moción que discrimina, no a una moción que confunde la defensa de nuestras tradiciones con el rechazo al que es distinto". Por el contrario, dijo "sí a una Región de Murcia orgullosa de lo que es, segura de sus raíces y capaz de convivir en libertad".

"Los mezquinos son los que para reafirmar su identidad excluyen a las minorías", aseveró, preguntándose, además, quién va a fijar las manifestaciones culturales, sociales o religiosas que sí que son "suficientemente propias": "¿Habrá que prohibir Halloween?", se preguntó. "¿Habrá que prohibir que los niños pidan sus regalos de Navidad a Papá Noel y solo lo puedan pedir a los Reyes Magos?", añadió. "Pues sí", dijo en ese momento alguien en la bancada de Vox, provocando la risa y el asombro al portavoz 'popular'. "Es alucinante", exclamó Segado.

Segado se preguntó por la prohibición de Halloween y Marín auguró el fin de los conciertos de rock

En tono jocoso, la portavoz de Podemos, María Marín, conjeturó "que a partir de mañana y por orden del señor Abascal serán prohibidos los concursos de hamburguesas, esa degenerada manifestación gastronómica importada de los Estados Unidos". Lo mismo ocurrirá con el Oktoberfest, "esa imitación vergonzosa e impúdica de la fiesta de la cerveza alemana". Prosiguió manifestando que vetados quedarán "los conciertos de rock, de pop, de jazz, de reggae, de trap, de hip hop y cualquier música que no sea 100% española; y que "solamente se va a escuchar zarzuela, jota y pasodoble español, muy español".

Además, van a quedar prohibidos todos los deportes extranjeros como el fútbol, que es un deporte inglés, el ciclismo inventado por esos gabachos, el rugby o el fútbol americano". Auguró que "solo habrá un deporte nacional: los toros", y terminó advirtiendo que en los cines solo se proyectarán seis películas: "Torrente 1, Torrente 2, Torrente 3, Torrente 4, Torrente 5 y Torrente Presidente".

La iniciativa de Vox no salió adelante, como tampoco lo hicieron las tres enmiendas a la totalidad presentadas, una por cada uno de los grupos parlamentarios restantes. Al menos, tiraron de humor para amenizar un debate que nació muerto.