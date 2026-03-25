Ucomur y Ucoerm lleva su modelo de economía social a Finlandia con el proyecto europeo RESEES

Los socios del programa ‘Resees: Refuerzo de los ecosistemas de economía social regionales y de la capacidad de sus grupos de interés’, enmarcado en la iniciativa de Interreg Europa, tienen una cita en Rovaniemi (Finlandia). Entre ellos se encuentra Ucomur y Ucoerm como socios estratégicos del Gobierno de la Región de Murcia, colaborando estrechamente con la Dirección General de Autónomos y Economía Social, dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social.

Los participantes conocerán entre hoy y mañana las buenas prácticas del socio finés, Lapin AMK - Lapland University of Applied Sciences, que está haciendo un gran esfuerzo por desarrollar la economía social en la región de Laponia, la más septentrional del país.

«Finlandia es una economía desarrollada basada en exportaciones de alta tecnología, productos forestales y maquinaria. De hecho, la Universidad que acoge el encuentro es líder en robótica aplicada», explica el presidente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño.

Apuesta por el turismo

Para ello, una expedición murciana se desplazará a tierras finlandesas que, a pesar de su climatología extrema (como ocurre en la Región de Murcia con el calor), es un territorio que ha apostado por el turismo invernal de alto nivel, trabajando con un enfoque de sostenibilidad. «Ambos sectores, turismo de naturaleza y robótica, son sectores emergentes para nuestra economía social, por lo que podemos aprender de su enfoque», señala Pedreño.

Además de las visitas a cooperativas forestales, granjas de renos e incubadoras para emprendedores, en este encuentro los socios del proyecto trabajarán en común la evaluación y los indicadores de impacto de las políticas de economía social.

Los socios murcianos del proyecto están transfiriendo al socio finlandés la fortaleza del ‘VI Pacto por la Economía Social Región de Murcia 2025-2029’ como medio para articular políticas regionales de fomento del emprendimiento en una región y un país que carece de marco regulador para estas prácticas, pero que avanza hacia este objetivo gracias al programa Interreg Europa.

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El objetivo principal del programa Resees es reforzar la cooperación y las redes, acompañadas de la mejora de competencias de las organizaciones que actúan en el territorio como un camino hacia un empleo inclusivo y sostenible de calidad en Europa.