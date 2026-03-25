Los transportistas murcianos denuncian la 'trampa' que intenta quitarles la bonificación del combustible del porte

Los transportistas de la Región de Murcia han encendido las alarmas ante una nueva práctica irregular que perjudica al sector en un momento económico tan delicado como el actual. Algunos cargadores estarían exigiendo descontar indebidamente del precio del porte la bonificación estatal de 20 céntimos por litro de combustible aprobada por el Gobierno. Desde la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet) tuvieron que salir al paso para advertir de que esta trampa "no es correcta y desvirtúa el objetivo de la medida".

La ayuda de 20 céntimos por litro "no debe deducirse del cálculo de revisión del precio del transporte ni utilizarse como argumento para reducir los importes pactados", alerta la patronal regional en un comunicado. Hacerlo "supondría trasladar indebidamente al cargador una medida pública diseñada para garantizar la viabilidad de las empresas transportistas en un contexto de fuerte incremento de costes".

La ayuda extraordinaria anunciada por el Gobierno de España el pasado viernes tenía como finalidad paliar el impacto global de la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio sobre el conjunto de los costes de explotación del transporte, que no se limitan únicamente al combustible (que días atrás ya superaba los dos euros por litro en algunas gasolineras). Mientras tanto, el sector está soportando "incrementos relevantes en otros elementos como el AdBlue, lubricantes, neumáticos, ferris, mantenimiento, financiación o costes operativos", entre otros.

Froet recuerda que existe un precedente claro en una situación análoga durante la aplicación de la bonificación extraordinaria aprobada por la guerra de Ucrania en 2022: el propio Ministerio aclaró expresamente entonces que estas ayudas "no debían tener efectos directos en la variable utilizada para calcular la revisión del precio del transporte".

Con este panorama donde estos cargadores intentarían 'jugar' con rebajar el precio del porte, la federación recomienda a las empresas de transporte por carretera que adviertan a sus clientes sobre el criterio ya fijado por el propio Ejecutivo y "eviten aceptar revisiones a la baja" basadas en la aplicación de esta bonificación extraordinaria. En caso de que el cliente no aplique correctamente la actualización del precio del transporte o exija descontar estas ayudas, las empresas transportistas pertenecientes a Froet pueden dirigirse al departamento jurídico, que prestará apoyo para reclamar y defender la correcta aplicación de la revisión del precio, aseguran en el comunicado.

"Si no se mejoran las ayudas para el sector, puede haber un auténtico cataclismo" Manuel Pérezcarro — Secretario general de Froet

El propio secretario general de la Froet, Manuel Pérezcarro, calificaba de "insuficiente" el paquete de medidas aprobado por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento del combustible en el sector del transporte, al considerar que se queda lejos de lo acordado previamente con el Ministerio. Así se lo trasladó durante el breve encuentro que mantuvo durante unos segundos con el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su visita a Murcia para la inauguración del último tramo del Arco Noroeste con el objetivo de explicarle que las ayudas se quedaban cortas.

El propio Puente le habría trasladado que no había logrado sacar adelante todas las medidas previstas ante la negativa del Ministerio de Hacienda, una situación que, según Pérezcarro, dejaba al sector en una posición muy delicada.

El ministro Óscar Puente habla unos momentos con el presidente y el secretario general de Froet, Pedro Díaz y Manuel Pérezcarro, este lunes en Murcia. / A. G. F.

"Es la única medida que nos beneficia"

La bonificación de 20 céntimos por litro es, en la práctica, "la única medida que impacta directamente de forma positiva" en los transportistas. "La reducción del IVA no nos afecta porque lo deducimos, y la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos tampoco, porque ya la recuperábamos a través del gasóleo profesional", reiteró el secretario general de la Froet antes de lamentar la ausencia de ayudas directas como los 1.500 euros por camión que se planteó el sector para compensar el desfase temporal entre el incremento de costes y su repercusión en las tarifas.

El representante de Froet ya alertó que, aunque existe una normativa que obliga a revisar el precio del transporte en función de la evolución del combustible, en la práctica esa actualización no se aplica de forma inmediata ni completa. "Siempre hay un desfase entre que hablas con el cliente y te lo aplica, y además no suele aceptar todo lo que le corresponde, aunque se utilice la fórmula oficial", dijo.

Todo ello desemboca en una situación "catastrófica" tras reclamar que continúen las negociaciones en el marco del Comité Nacional del Transporte por Carretera porque "las empresas no pueden soportar esto. Si no se mejora, puede haber un auténtico cataclismo", auguró Pérezcarro.