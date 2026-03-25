La Asamblea de la Región de Murcia censura el plan del Gobierno de España para el pueblo saharaui y apoya su autodeterminación

La Asamblea Regional de Murcia manifestó este miércoles su respaldo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, condena al régimen de ocupación de Marruecos y sus tácticas de represión, violación de derechos humanos y expolio de los recursos saharauis y rechazo al plan de autonomía de Marruecos apoyado por el Gobierno de España.

Hasta tres votaciones hicieron falta para que la moción presentada por Podemos e Izquierda Unida-Verdes saliera aprobada, ya que las dos primeras hubo empate a 22 votos, quedando el Hemiciclo dividido entre los grupos parlamentarios Popular y Mixto (Podemos-IU), por un lado, y los grupos Socialista y Vox, por otro. A la tercera, la ausencia de algunos diputados del bloque del 'no' permitieron dar luz verde a la iniciativa (22 a favor, 18 en contra).

La Opinión

Durante el debate, el diputado de la coalición de izquierdas José Luis Álvarez Castellanos destacó que, durante las cinco décadas de ocupación marroquí del territorio saharaui, España ha incurrido, permitiéndola, "en un claro y flagrante incumplimiento del Derecho Internacional y de las numerosas resoluciones de la ONU que establecían la obligación de celebrar un referéndum de autodeterminación".

Denunció también que España ha vulnerado "sus obligaciones como potencia administradora, dando paso a una ocupación militar impuesta a sangre y fuego sobre el pueblo saharaui", con miles de personas encarceladas, perseguidas o forzadas a un exilio sin retorno.

Asimismo, criticó la decisión del Gobierno central de respaldar en 2022 el plan de autonomía marroquí "amparado por Estados Unidos y Francia", una renuncia "al legítimo derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro". Álvarez-Castellanos anunció que Podemos-IU-AV propondrá la creación de un Intergrupo Parlamentario de apoyo al Sáhara Occidental en la Cámara autonómica, siguiendo el hilo de otros parlamentos regionales y del Congreso de los Diputados.

Podemos

La portavoz del Grupo Mixto en la Cámara, María Marín, señaló que "es una vergüenza que este Ejecutivo progresista haya cedido a 50 años de torturas y violaciones de derechos humanos", subrayando que "en el Sáhara impera la ley del más fuerte, y esa es la peor noticia para los niños y niñas saharauis, para los 20.000 menores asesinados por Israel en Gaza, para las decenas de niñas iraníes masacradas por las bombas de Estados Unidos en una escuela de Minab".

El Partido Popular, a través del diputado Víctor Martínez-Carrasco, recordó que han presentado iniciativas como la defendida por Podemos-IU en el Congreso y el Senado, "criticando con rotundidad" el "posicionamiento unilateral" del Ejecutivo central a favor de la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental. "Quienes nos gobiernan no pueden continuar más tiempo deteriorando nuestro país tanto dentro como fuera porque se mueve por interés particular", denunció.

El PP critica el "posicionamiento unilateral" de Pedro Sánchez y el PSRM le recrimina que "apuesta por la autodeterminación de los pueblos"

El Grupo Parlamentario Socialista denunció que el PP, con su voto a favor, "apuesta por la autodeterminación de los pueblos". En este sentido, le recrimina que, "con tal de confrontar con el Gobierno de España, se apunta a lo que sea y vota lo que sea, incluso pactando con Podemos". No obstante, anunció que el PSRM está de acuerdo con la creación de una comisión intergrupo del Sáhara buscando el consenso de la Asamblea Regional. Durante el debate, la diputada socialista Lola Jara defendió que "el Gobierno de España dio un paso decisivo alcanzando un acuerdo político realista, estable y mutuamente aceptable como es la autonomía para el Sáhara Occidental de Marruecos".

Desde Vox, Antonio Martínez Nieto se decantó por rechazar la propuesta de la "extrema izquierda" por considerarla un "acto de propaganda" por dos motivos: "Primero, porque esta Asamblea no es lugar para la política exterior y, en segundo lugar, porque ellos pertenecen al Gobierno de Pedro Sánchez, donde se ha avanzado en todas las posiciones marroquíes contra el pueblo saharaui".

Hoy es un día de alegría y se ha hecho justicia en el Parlamento de la Región de Murcia" Omar Brahim — Delegado del Frente Polisario en la Región

Durante la celebración del debate estuvo presente el delegado del Frente Polisario en la Región de Murcia, Omar Brahim, del que se publica este miércoles una entrevista en La Opinión. "Hoy es un día de alegría y se ha hecho justicia en el Parlamento en el que se representa la voluntad del pueblo murciano", señaló.

Retirada del Estatuto Marco

El Grupo Parlamentario Popular logró sacar adelante una moción para solicitar al Gobierno de la nación de retirada del actual borrador del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud Sanitarios, al conseguir atraer los votos del Grupo Vox.

El diputado regional del PP Antonio Martínez Pastor exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que "escuche, dialogue y acuerde de verdad con los médicos" para poner fin al conflicto generado por el anteproyecto del Estatuto Marco, que está provocando una situación "sin precedentes en décadas de democracia" con huelgas, movilizaciones y caos en los hospitales y centros de salud.

El diputado consideró que el anteproyecto "aumenta las exigencias y refuerza los controles, pero no soluciona los problemas reales del sistema". "Ni aborda el exceso de jornada, ni el déficit de facultativos, ni el reconocimiento profesional, ni la planificación sanitaria", afirmó. Además, denunció que el texto "llega sin una financiación realista, sin informes jurídicos, técnicos ni económico-presupuestarios", y "sin haber sido acordado con las comunidades autónomas".

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Dirigiéndose a los grupos de la izquierda en la Cámara, les preguntó si "van a asumir su responsabilidad en el riesgo que supone este anteproyecto para la fuga de médicos".