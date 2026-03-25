El proyecto Linomar avanza para alcanzar una agricultura sin nitratos

Los componentes del Grupo Operativo Linomar, iniciativa de investigación impulsada por la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), participaron en el encuentro de trabajo organizado desde CEBAS-CSIC en las instalaciones de la Universidad de Murcia (UMU), con el fin de difundir los resultados y avances hasta la fecha.

En este proyecto, cuyo objetivo es el de la obtención y desarrollo de un nuevo producto bioestimulante a partir de extractos de algas de cepas autóctonas del Mar Menor y de La Albufera para su uso en cultivos hortícolas y de cítricos, participan además de la federación y los investigadores de CEBAS-CSIC, las cooperativas Anecoop y Coagacart, la UMU, y las empresas Think Tank Innotech y Atlántica Agrícola.

En esta jornada, los investigadores de CEBAS-CSIC destacaron que con Linomar «se espera reducir el uso de fertilizantes nitrogenados para la producción de cultivos, sin afectar ni a la producción y a la calidad del cultivo». Algo que, a la vista de los resultados obtenidos en producciones de lechuga y melón, se está consiguiendo. “Esto nos da buenas perspectivas de cara al futuro y de cara a reducir la cantidad de nitratos en el campo», sostienen los investigadores.

Aunque los trabajos hasta la fecha han conseguido una reducción de hasta el 30 por ciento, «la idea es que más adelante podamos alcanzar una reducción en su uso total», destacan. Como explican desde Linomar, con esta iniciativa se está comprobando la viabilidad del crecimiento de microalgas, de sistemas eutrofizados, para formular abonos que puedan ser útiles en agricultura.

El proyecto Grupo Operativo Linomar está cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) de la Unión Europea en un 80 por ciento, en el marco del Plan Estratégico de la PAC-FEADER 2023-2027. La iniciativa, con una duración aproximada de dos años, se desarrolla desde junio de 2024 hasta mayo de 2026 con un coste total de 595.173,56 euros.

Experiencia investigadora

A través de su desarrollo y crecimiento en sistemas de tipo «raceway» en las instalaciones de la UMU, «se está comprobando cómo depuran el agua y convierten en nutrientes que pueden ser aprovechados no solo por el sector agro, sino también en ganadería, nutrición animal o humana, o incluso en áreas como la cosmética», destacan desde Linomar.

Una vez que se han llevado a cabo los ensayos en las fincas piloto de explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, y de forma paralela, en cultivos de cítricos de la Comunidad Valenciana, los investigadores del servicio de Metabolómica de CEBAS-CSIC analizan a través de resonancia magnética nuclear todo el metabolismo primario de la muestra de lechuga y de la muestra de melón.

El departamento de nutrición vegetal de CEBAS-CSIC tiene una amplia experiencia en la nutrición de los cultivos bajo condiciones adversas, incluyendo deficiencias nutricionales como el nitrógeno. Se trata de un grupo multidisciplinar que se ocupa de los aspectos agronómicos, fisiológicos, bioquímicos y moleculares relacionados con la nutrición vegetal y los estreses abióticos en cultivos hortícolas y frutales.

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En los últimos años viene trabajando en el diseño, formulación, desarrollo y validación de productos bioestimulantes en cooperación con empresas fabricantes y usuarios de estos productos. Para ello usa materias primas de extractos botánicos, algas (macro y microalgas), o metaloides.