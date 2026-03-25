El cartagenero Ortega Cano revoluciona una iglesia de Madrid soltando capotazos y contorsionándose en el suelo: nadie lo vio venir

El cartagenero José Ortega Cano vuelve a ser noticia. El legendario extorero demostró el pasado lunes que a sus 72 años le sobran energía y desparpajo. El torero acudió al recital solidario anual celebrado en la iglesia de San Antón de Madrid, organizado a beneficio de Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel, y terminó convirtiéndose en el auténtico protagonista de la noche.

Lo que comenzó como una velada de jazz y boleros a cargo de la cantante Glenda Gaby acabó con Ortega Cano subido al altar (habilitado como escenario) cantando rancheras y haciéndole los coros a la artista. Pero ahí no quedó la cosa.

Según se puede ver en el vídeo exclusivo publicado por la revista Diez Minutos, el padre de Gloria Camila cogió un capote de paseo y se arrancó con un baile que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Tan metido estaba en su particular 'performance' que llegó a tumbarse en el suelo para "hacer ejercicio", contorsionarse e interpretar las canciones al mismo tiempo. El remate fue un par de elevaciones de piernas que nadie esperaba ver y que, según los asistentes, los dejó sin palabras.

Ortega Cano. / Europa Press

Un showman nato con capote incluido

No es la primera vez que Ortega Cano convierte un acto en un espectáculo involuntario. El pasado octubre ya lo hizo en el Teatro Olympia de Valencia, durante la ceremonia de entrega de premios del programa radiofónico del torero Vicente Ruiz El Soro. Mientras la artista valenciana Noelia Zanón interpretaba en directo Punto de partida, en claro homenaje a Rocío Jurado, el diestro no pudo resistirse y protagonizó otro de sus célebres momentos con el capote como protagonista.

En aquella ocasión, igual que en Madrid, Ortega Cano se dejó llevar por la música con posturas al más puro estilo yoga o pilates, dando semivolteretas y haciendo contorsionismo en el suelo. Una escena que, inevitablemente, remite a otros momentos ya míticos en su trayectoria: el inmortal Estamos tan agustito cantando flamenco en la boda de Rocío Carrasco con Antonio David Flores en 1996, el Guantanamera de 2019 o aquella frase que en septiembre de 2022 se hizo viral en toda España durante su entrevista con Ana Rosa Quintana. En El programa de Ana Rosa, el torero soltó el ya histórico "Todavía mi semen es de fuerza, vamos a por la niña", que corrió como la pólvora y llegó incluso a El Hormiguero.

Y en diciembre pasado, durante la fiesta de su 72 cumpleaños, Ortega Cano volvió a coger el micrófono para cantar a capela, sin música de fondo, algunos versos del Te quiero, te quiero de Nino Bravo. Al terminar, animó a una de sus invitadas a unirse a su actuación improvisada.