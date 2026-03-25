Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto a echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Murcia

Quedan solo unos días para que comiencen las vacaciones de Semana Santa. Unos días festivos en los que se prevé que se produzcan millones de desplazamientos por toda España y miles en la Región de Murcia. en coche, en autocaravana en moto... Son diferentes los vehículos, pero el destino siempre es el lugar escogido para poder desconectar del trabajo y el día a día.

Hay que tener en cuenta que se trate de unos días descansos en los que uno de los protagonistas es la subida del precio del combustible. El Gobierno puso en marcha la semana pasada un plan de acción para intentar frenar la subida de los precios de la energía provocada por la guerra en Oriente Medio.

El Ejecutivo había reconocido desde el inicio del conflicto que su mayor preocupación era la escalada de precios que ya se estaba produciendo en los combustibles y en el real decreto-ley aprobado el pasado viernes se recogen varias rebajas de impuestos directamente destinadas para embridar el encarecimiento de los carburantes.

El Gobierno ha aprobado bajar del 21% al 10% del IVA de gasolina y gasóleo y también ha aplicado una rebaja hasta el mínimo que permite la UE del impuesto especial de los hidrocarburos para todos los carburantes.

Carteles para publicitar las rebajas de impuestos del Gobierno

El real decreto-ley establece que todas las gasolineras tendrán que colgar carteles informando claramente de las rebajas de impuestos que se aplican desde este domingo e incluso, aunque se da libertad para que las estaciones de servicio utilicen cartelería y diseños propios, se propone un modelo estándar con los datos obligatorios que deben recoger los letreros elaborados por Hacienda.

“Las estaciones de servicios y otros establecimientos de suministro minorista de carburantes y combustibles estarán obligadas a dar la adecuada publicidad a estas medidas”, recoge la normativa con relación a las rebajas de impuestos específicas para los combustibles. “A estos efectos, sin perjuicio de la utilización de su propia cartelería y diseños corporativos, podrán utilizar el modelo descargable desde la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”.

Multas por repostar tú mismo en las gasolineras

A la hora de circular en motocicleta debes recordar extremar la precaución y saber que la baliza V-16, que ya es obligatoria en esta gran operación salida, no es necesaria en las motocicletas. "En el caso de las motocicletas no es obligatorio, pero sí se recomienda el uso de la baliza V-16 en motos debido a sus ventajas en términos de seguridad y señalización de incidencias en carretera", explican dese la Dirección General de Tráfico (DGT).

De hecho, después de dejar un tiempo prudente para que los conductores se habituaran a llevarla consigo en el interior del vehículo, la Guardia Civil ya se puso seria con el dispositivo. Desde principios del mes de marzo, la Benemérita no dudará en sancionar al usuario que no cumpla con lo establecido en el código de circulación, con respecto a la baliza.

Eso sí, hay una sanción desconocida tanto para conductores de coches como de motos que es desconocida para los usuarios y, precisamente, está relacionada con las gasolineras. Y es que la DGT puede multar con 100 euros por repostar tú mismo en gasolineras asistidas (no autoservicio).

Esta normativa, basada en el Real Decreto 706/2017, busca garantizar la seguridad al exigir que personal autorizado manipule el combustible. Además, usar el móvil mientras repostas conlleva sanciones similares.