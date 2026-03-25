La iniciativa de difusión de la fruta de hueso cooperativa alcanza los 15 millones de visualizaciones

El sector de la fruta de hueso de las cooperativas agroalimentarias españolas refuerza su posicionamiento en los hogares nacionales y en la cesta de la compra de los consumidores. Así valoran desde la campaña ‘Buenas Hasta el Hueso’ los resultados alcanzados en 2025, una iniciativa conjunta de Cooperativas Agro-alimentarias de España y las federaciones regionales de Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), en la Región.

Desde la organización han presentado un balance de su tercer año de actividad, que viene a refrendar «la consolidación de ‘Buenas Hasta el Hueso’ como una herramienta estratégica para el fomento del consumo de melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas y cerezas en los hogares españoles».

Impacto en el consumidor

Con el objetivo de acercar las bondades de la fruta de temporada de manera transversal a la población de todas las edades, la campaña «ha logrado un alcance excepcional» en el entorno digital, destacan sus organizadores. Los datos arrojan un total de 15 millones de impresiones y visualizaciones a través de sus perfiles en Instagram, Facebook, X, TikTok y YouTube.

La estrategia, que combina información nutricional con entretenimiento, ha generado además casi dos millones de interacciones directas. Este éxito se ha visto potenciado por la colaboración con prescriptores de opinión e influencers de todo el territorio nacional, quienes han ayudado a compartir más de 750 publicaciones que resaltan la calidad, el sabor y los beneficios saludables de la fruta de hueso de las cooperativas españolas.

Con estos resultados, «el cooperativismo agroalimentario español reafirma su capacidad para conectar de forma efectiva con las nuevas tendencias de consumo y asegurando la relevancia de la fruta de hueso en la dieta mediterránea».

Puesta en valor del cooperativismo

Más allá de las cifras de consumo, ‘Buenas Hasta el Hueso’ «actúa como un escaparate imprescindible del trabajo de los productores y las cooperativas». La campaña subraya el compromiso del sector con la sostenibilidad y el desarrollo del mundo rural, visibilizando el origen de la fruta y los rigurosos estándares de calidad que definen la producción cooperativa española.

Pascual Hortelano, responsable sectorial de Fecoam, observa con técnicos de la federación los frutales en floración. / R. A.

En los tres años que esta iniciativa ha desplegado su actividad, ha acumulado un total de alrededor de 30 millones de impresiones de sus contenidos audiovisuales, creciendo su comunidad de seguidores año tras año. «La campaña continúa su camino firme hacia la difusión del consumo responsable y saludable, fortaleciendo tanto la imagen del producto como el apoyo al tejido socioeconómico que representan nuestras cooperativas», señalan sus responsables.

Nueva campaña 2026

Como explican desde Fecoam, el próximo mes de abril arranca una nueva edición de la campaña «Buenas Hasta el Hueso», hasta mediados de octubre, durante su periodo de recolección óptimo.

La campaña volverá a fundamentar su actividad en la divulgación de las características nutricionales y la trazabilidad del producto de origen nacional durante toda la temporada de fruta de hueso, iniciándose en las zonas más tempranas del Sur, como la Región de Murcia o Comunidad Valenciana, para concluir en las áreas del norte peninsular.

Como indican desde la organización, la puesta en marcha de «Buenas Hasta el Hueso» coincide con la entrada en producción de las primeras zonas recolectoras del país. Esta coordinación temporal busca estabilizar la demanda interna en un periodo crítico para los productores, asegurando que el flujo de salida de la fruta desde las centrales de manipulado y cooperativas se corresponda con los niveles de consumo en los hogares.

En los tres años de esta iniciativa ha acumulado un total de 30 millones de impresiones en redes sociales.

La iniciativa se mantiene como una herramienta de cohesión para el sector, proporcionando una identidad común a productos que, aunque proceden de diferentes regiones agrarias, comparten estándares de calidad y seguridad alimentaria. Con el inicio de esta campaña, el sector agroalimentario refuerza su estrategia de comunicación externa para mantener el posicionamiento de la fruta de hueso española en el mercado nacional.

Triple sostenibilidad

La campaña se apoya en las principales plataformas de comunicación social, además de la web propia www.buenashastaelhueso.es. En este espacio, los consumidores pueden acceder a fichas detalladas de cada variedad de fruta, recetas innovadoras y consejos de salud, o información sobre el cooperativismo agroalimentario, explicando a los consumidores cómo este modelo garantiza la triple sostenibilidad de las explotaciones agrícolas.

Las familias y personas que producen bajo el modelo cooperativo español, a través de sus explotaciones, luchan contra el cambio climático, mejoran la eficiencia energética, instauran la economía circular, el reciclado de los productos, la reducción plásticos, la eficiencia en el transporte, las cadenas cortas de suministro, la eficiencia de los procesos, y bienestar y salud animal.

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Todo ello se traduce en sostenibilidad económica, ya que las cooperativas mejoran la rentabilidad de las explotaciones de sus socios y socias y, además, les ofrecen servicios en la producción y comercialización; sostenibilidad social, creando empleo en los pueblos y frenando la despoblación; y medioambiental, implantando proyectos conjuntamente en eficiencia energética o economía circular, por ejemplo.