El Gobierno regional y Ucoerm inician el diálogo que mejorará aspectos básicos para las cooperativas de enseñanza

La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) y el Gobierno regional han iniciado una mesa de diálogo para abordar la actualización de aspectos fundamentales que afectan al funcionamiento de las cooperativas de enseñanza, tras más de una década sin avances significativos. Entre las principales demandas del sector destacan la recuperación de las ratios docente-aula, congeladas desde 2012, y la revisión de la financiación de los centros.

Este paso se produce tras el anuncio del presidente regional, Fernando López Miras, durante la reciente asamblea general de Ucoerm, un encuentro que reunió a cerca de 250 representantes del sector. En esta cita se puso en valor la apuesta por el modelo de escuela pública cooperativa como una alternativa educativa de referencia para las familias, basada en la participación, la calidad y la innovación pedagógica. Sin embargo, su presidente, Juan Antonio Pedreño, advirtió de «la necesidad urgente de resolver cuestiones estructurales que afectan directamente a la sostenibilidad del sistema».

Diversas peticiones

Entre ellas, Pedreño señaló la falta de actualización de los módulos de sostenimiento, que no se revisan formalmente desde hace más de doce años, así como el abono de atrasos económicos al profesorado. «Es imprescindible avanzar en estas cuestiones para garantizar la estabilidad de los centros y la calidad educativa que ofrecemos», subrayó, señalando el estudio de Ucoerm sobre la adecuación de la financiación pública de sus centros que señala una diferencia en negativo con la escuela pública que va del 30% al 64%.

Especialmente significativa entre las reclamaciones del sector aparece la recuperación de las ratios que se vieron disminuidas en 2012 ante una coyuntura económica complicada y con el acuerdo con las organizaciones de la enseñanza concertada de recuperarlas en el menor tiempo posible. Una medida de la que ya han pasado 14 años y cuya actualización las cooperativas de enseñanza consideran fundamental.

También está sobre la mesa de diálogo la necesidad de incrementar las horas de orientación y del trabajo del profesorado con colectivos vulnerables, cuya labor es esencial para construir una educación verdaderamente inclusiva. Por ello, el presidente de Ucoerm recalcó que es necesario reforzar las dotaciones y el apoyo a estos profesionales que contribuyen a compensar desigualdades y a abrir oportunidades para todos los alumnos.

Otros de los aspectos a trabajar son el reconocimiento institucional del sector, la mejora continua de las competencias profesionales del profesorado y el fortalecimiento de la colaboración con la administración regional.

Avance significativo

La constitución de esta mesa de trabajo supone un avance significativo en la interlocución entre el sector y la Administración, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan corregir estos desequilibrios históricos. Desde Ucoerm se espera que los compromisos que se adopten en este marco se concreten en un documento formal que garantice su cumplimiento y proporcione seguridad a las cooperativas de enseñanza.

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Además, este proceso de negociación se plantea como una oportunidad para fortalecer el papel del cooperativismo educativo dentro del sistema regional, reconociendo su contribución a la generación de empleo, la cohesión social y la innovación en las aulas.