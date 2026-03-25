El Gobierno aprueba un paquete de ayudas para el campo por la guerra en Irán

El Gobierno de España ha aprobado recientemente una serie de ayudas para el gasóleo agrícola y la compra de fertilizantes, así como una compensación para los buques pesqueros, por el incremento de costes derivados de la guerra en Irán.

Dentro del paquete de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto bélico, desarrolladas a través de un Real Decreto-Ley por un total de 877 millones de euros, se establecen ayudas extraordinarias y directas al combustible y fertilizantes agrícolas.

Así, se instauran 0,20 euros por litro de gasóleo adquirido para uso exclusivamente agrario, tomando como referencia el gasóleo consumido en el pasado año 2025. Esta ayuda se solicita de forma conjunta con la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, a partir del uno de abril de este año, cuya gestión depende de la Agencia Tributaria. Podrán solicitarla los titulares de explotaciones agrarias, ganaderos, horticultores y silvicultores con derecho a la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos.

Igualmente, se establece una ayuda por el incremento de los costes de los fertilizantes de 22 euros/hectárea de secano y 55 euros/hectárea de regadío, hasta un máximo de 300 hectáreas por beneficiario. Esta ayuda va dirigida solo a aquellos que tengan superficies elegibles en campaña PAC 2025 o estén en registros autonómicos y puedan acreditar ingresos agrarios iguales o superiores a 5.000 euros en el año 2024.

La cantidad de ayuda mínima se establece en 100 euros, y será concedida de oficio por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Serán aceptadas todas las solicitudes con declaración responsable de compra de fertilizantes después de la fecha del 27 de febrero.

En el apartado de beneficios fiscales, el documento establece una reducción del impuesto sobre hidrocarburos al mínimo comunitario, con efectos desde la entrada en vigor del Decreto-Ley y con vigencia hasta el 30 de junio de este año. Estos beneficios incluyen el gasóleo para uso general con 267,31 euros por 1.000 litros, y 62,69 euros por 1.000 litros de tipo especial. También se incluyen los gasóleos utilizables como combustible con 17,09 euros por 1.000 litros de tipo general y 3,91 euros por 1.000 litros de tipo especial, hasta un máximo de 21 euros por 1.000 litros.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno nacional incluyen además un IVA reducido al 10% en electricidad para contratos con potencia inferior a 10 kW o a los perceptores del bono social vulnerable severo; al gas natural, briquetas de biomasa, pellets y madera de leña; y a gasolinas, gasóleos, biocarburantes y GLP.

Por otro lado, el Decreto-Ley establece ciertos beneficios fiscales y administrativos a los titulares de instalaciones renovables, como por ejemplo, la tramitación preferente, una reducción del IBI, o una reducción del Impuesto sobre Construcciones (ICIO), entro otros.

Impacto en las cooperativas

Cooperativas Agro-alimentarias de España, así como la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), insisten en el impacto del conflicto en Oriente Medio en el sector, con especial incidencia en el aumento de los costes energéticos, de los fertilizantes y las dificultades logísticas.

Así lo trasladó Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la reunión mantenida la semana pasada, donde las cooperativas españolas plantearon un conjunto de medidas urgentes para mitigar el impacto de la crisis.

En este sentido, el objetivo es garantizar la continuidad de la estructura comercial y de servicios que prestan las cooperativas a sus socios, como elemento clave para mantener la actividad productiva y la estabilidad del sector, remarcan las cooperativas españolas.

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Tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como Fecoam subrayan la necesidad de anticipar más medidas ante un conflicto que tiene visos de prolongarse en el tiempo. En este sentido, Fecoam reitera que las cooperativas agroalimentarias de la Región están sufriendo ya los efectos del conflicto con el incremento de los costes de producción, incluyendo el transporte de mercancías, ya que los precios, que han subido rápidamente con el encarecimiento del petróleo, no están bajando con la misma rapidez a pesar de este paquete de ayudas.