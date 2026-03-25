Frucimu reafirma su compromiso con el desarrollo local en la feria agrícola de Mula

La Feria Agrícola de Mula, que ha tenido lugar estos días en el municipio, ha estado centrada en visibilizar el papel del sector primario y del tejido empresarial vinculado a la agricultura de la comarca. Como explican desde el Ayuntamiento de Mula, «este es un evento consolidado dentro del calendario local, que vuelve a situar al campo y a las empresas que lo sostienen como uno de los ejes estratégicos del desarrollo económico muleño».

La cooperativa Frutas y Cítricos de Mula (Frucimu) ha contado con un espacio propio dentro del evento que ha sido preparado y gestionado por los propios trabajadores, con el fin de enseñar el producto de los socios y el trabajo que se realiza en las instalaciones para acercar el mundo del campo a la sociedad. En este sentido, como explican desde Frucimu, «somos una cooperativa con compromiso social», con un impacto «que va más allá de lo económico». Desde la entidad subrayan que colaboran de manera activa «con el tejido social, educativo, cultural y deportivo de nuestro entorno, convencidos de que el desarrollo sostenible solo es posible si se construye desde la proximidad, el diálogo y la corresponsabilidad».

Los responsables de la entidad quieren agradecer de manera especial a los trabajadores y socios, a las autoridades, representantes institucionales y, en definitiva, «a todas las personas que se acercaron al stand, de todas las edades, y que compartieron las diferentes jornadas con nosotros».

El acto inaugural de la Feria Agrícola contó con la participación del alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, y con la intervención del director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez.

Responsabilidad social

Frucimu «forma parte del tejido económico y social del entorno rural», orientando su actividad a la estabilidad de rentas agrarias, empleo local, calidad y sostenibilidad», indican desde la cooperativa. Frucimu «está en un proceso de evolución cultural que la cooperativa viene impulsando de forma progresiva, con una apuesta clara por la mejora de la gestión, la colaboración interna y la adaptación a un entorno cada vez más exigente y cambiante».

Así, «queremos que Frucimu sea un proyecto atractivo para quienes viven aquí, y que la gente de Mula vea en la cooperativa una oportunidad real de desarrollo profesional», destacan desde el equipo directivo.

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Fundada en el año 1988 y asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), cuenta con más de 800 socios y 2.600 hectáreas dedicadas principalmente al cultivo de cítricos, almendra y fruta de hueso. Con una gran implantación en los mercados, tanto europeos como de terceros países, en el último ejercicio económico del grupo de empresas de la cooperativa cerró con una facturación de 62 millones de euros, un movimiento de kilos de fruta y de cítricos de 58 millones de kilos y un crecimiento sostenible en empleo con más de 600 empleos fijos y 1.000 en campaña, lo que sitúa a Frucimu como uno de los mayores empleadores de la comarca de Noroeste.