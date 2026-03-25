Omar Brahim: "O Marruecos nos extermina o nos independizamos"

Este año se cumplen cincuenta años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la coalición parlamentaria de Podemos-IU defiende hoy en la Asamblea una moción para reafirmar el compromiso con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, condenar el «régimen de ocupación» de Marruecos y rechazar su plan de autonomía. Presente en el pleno estará Omar Brahim, delegado del Frente Polisario en la Región.

¿Cuántos años lleva luchando por la libertad del pueblo saharaui?

Toda la vida. Los saharauis tenemos la obligación moral de defender nuestra causa, que es justa y no la hemos elegido nosotros. No abandonamos voluntariamente nuestro hogar para vivir como refugiados. España acordó abandonar el Sáhara Occidental y transferir su administración temporalmente a Marruecos por el norte y a Mauritania por el sur el 14 de noviembre de 1975. Cincuenta años después, seguimos exiliados.

¿Qué piden?

Que nos dejen expresar nuestra voluntad a través de un referéndum libre: seguir con Marruecos o independizarse. No tenemos nada en contra del pueblo marroquí, pero sí en contra de su gobierno. El pueblo marroquí es un pueblo hermano.

Es inexplicable que Sánchez nos trate así cuando nuestro idioma es el español y nuestra moneda es la peseta

¿Y cómo tratan las autoridades a su pueblo?

Lo más flagrante de la violación del derecho internacional está en la zona ocupada: violaciones sistemáticas de mujeres y de niños, sentencias desorbitadas dictadas por tribunales militares, incluso de muerte y cadenas perpetuas. Su presidente del Gobierno y Europa no hablan de esto.

¿Cómo se sintió cuando vio a Pedro Sánchez plegarse a los intereses de Marruecos?

Para empezar, fue una decisión en la cual medio gobierno no participó y que no pasó por el Parlamento. Y luego, llama la atención la falta de transparencia. Todo se trata a puerta cerrada. El presidente del Gobierno español tendrá que dar explicaciones algún día. Por otra parte, me parece incoherente que apoye Palestina, que es absolutamente legítimo y de bien nacidos, y no haga lo mismo con el pueblo saharaui, que somos españoles. ¿O es que hay españoles de primera y segunda categoría? Es inexplicable que nos trate así cuando nuestro idioma oficial en la Constitución es el español y nuestra moneda es la peseta.

Si Marruecos tiene tanto poder será porque cuenta con buenos aliados en el exterior.

Esto lo manejan Francia, Israel y Estados Unidos. Marruecos no manda nada. El muro que divide nuestro pueblo lo construyeron militares e ingenieros israelíes con dinero de Arabia Saudí y de Emiratos Árabes, por orden de Estados Unidos. A cambio, Marruecos les da el espacio que necesitan. No es casualidad que el ejército marroquí haya combatido en Gaza. Pese a todo, no tenemos ningún problema con las alianzas de Marruecos, lo único que le pedimos es que nos deje en paz. Y a España, le aconsejo que piense si de verdad le beneficia un Marruecos fuerte. Un exasesor del Pentágono instó hace pocos días a Trump a reconocer Ceuta y Melilla como «territorio marroquí ocupado» y que anime a Marruecos a lanzar una nueva Marcha Verde sobre ellas. Eso no lo dice el Polisario. Lo dice la Casa Blanca.

Omar Brahim es delegado del Frente Polisario en la Región de Murcia desde el pasado mes de octubre. / Juan Carlos Caval

¿Compara el pueblo saharaui con el palestino?

Hemos llevado una política muy semejante. Ellos firmaron en Oslo un acuerdo de paz con Israel por el cual iban a compartir las tierras, y que el Estado judío ha incumplido siempre. Marruecos está siguiendo la misma política. En el año 91 nos propusieron un referéndum y, desde entonces, solo nos han puesto trabas. No queremos que nadie nos regale nada, simplemente que nos dejen cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU.

¿Provoca Marruecos competencia desleal vendiendo a Europa productos cultivados en el Sáhara?

Claro. El Tribunal Europeo, en tres sentencias diferentes, dice que el Sáhara no es territorio marroquí y que para negociar las riquezas naturales del Sáhara hay que negociar con el Frente Polisario, que es el único y legítimo representante del pueblo saharaui. Sin embargo, luego permiten la importación de productos procedentes del Sáhara Occidental bajo las condiciones del acuerdo comercial con Marruecos, pero sin reflejar claramente su origen geográfico. Si Europa no aplica la sentencia de sus propios tribunales, que Dios nos ampare.

El día que Marruecos coja el Sáhara, en cuatro días se hace con Ceuta y Melilla y en diez, con Canarias

¿Qué espera de la moción que se debate este miércoles en el Parlamento de la Región de Murcia?

Confío en el criterio y en la honestidad de las personas, independientemente de su signo político. Además, la Región de Murcia siempre ha sido una solidaria con el pueblo saharaui, siempre le ha prestado apoyo político, económico y social.

¿Sigue siendo la Región de Murcia solidaria con su pueblo? ¿No se ha perdido memoria con el paso del tiempo?

Lo sigue siendo, de hecho, este año hay dos familias más que participan en el programa ‘Vacaciones en paz’ para acoger a niños saharauis y que no tengan que pasar el verano en el campamento de refugiados de Tinduf (Argelia).

¿Es optimista con respecto al futuro del Sáhara?

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No es que sea optimista, es que estoy seguro de que seremos libres. O nos exterminan o nos independizamos. Jamás nos rendiremos. Aunque es verdad que mientras que Marruecos nombre ministros en este país, lo tenemos más difícil. Le aseguro algo: el día que Marruecos coja el Sáhara, en cuatro días se hace con Ceuta y Melilla y en diez, con Canarias.