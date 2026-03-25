Este es el estado de los embalses de la Cuenca del Segura

Los embalses de la cuenca del Segura continúan su tendencia al alza y alcanzan ya los 612 hectómetros cúbicos almacenados, 28 más que la semana anterior, según los últimos datos publicados este miércoles por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Situación de los embalses en la Región de Murcia Situación de los embalses en la Región de Murcia Comparativa entre capacidad total y agua embalsada, en hectómetros cúbicos. Pantano Capacidad Embalsada Variación Alfonso XIII 22 6 -1 Algeciras 45 16 2 Argos 10 6 0 La Cierva 7 5 0 Puentes 26 14 -1 Santomera 26 3 0 Valdeinfierno 12 1 0

Este volumen sitúa a la cuenca en el 53,7% de su capacidad total, un nivel especialmente significativo en un territorio tradicionalmente marcado por la escasez de recursos hídricos. De hecho, los pantanos del Segura almacenan en la actualidad 310 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año pasado y 244 por encima de la media habitual para esta época, fijada en 368 hectómetros cúbicos.

Situación en el resto de embalses del país

En el conjunto del país, los embalses acumulan 46.677 hectómetros cúbicos, lo que equivale al 83,3% de su capacidad, tras un ligero incremento semanal de 69 hectómetros cúbicos. Las reservas hídricas se sitúan así 12,1 puntos por encima de hace un año y superan en 23,8 puntos la media de la última década.

Por vertientes, la atlántica alcanza el 84,9% de su capacidad con 36.008 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea se sitúa en el 78,2%, con 10.669 hectómetros cúbicos almacenados.

Situación de la reserva hídrica en España / Miteco

A pesar de esta evolución positiva, las precipitaciones han sido escasas en los últimos días en todo el país. La mayor acumulación se ha registrado en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, con 54,8 litros por metro cuadrado.

La mayor acumulación se ha registrado esta última semana en el aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria

Todas las cuencas españolas superan actualmente el 50% de su capacidad. Entre ellas, destacan las cuencas internas del País Vasco, que se encuentran al 100%, y otras como el Cantábrico Oriental, Tinto, Odiel y Piedras, Guadalete-Barbate o las cuencas internas de Cataluña, todas por encima del 90%.

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En el extremo opuesto, aunque con niveles ya por encima de la mitad de su capacidad, se sitúa la cuenca del Segura, que sigue siendo la que menos agua almacena, seguida de la Mediterránea Andaluza y el Júcar. No obstante, el actual 53,7% consolida una mejora notable respecto a años anteriores.