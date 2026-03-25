El Gobierno aplaza a octubre el incremento de producción de agua de la desaladora de Torrevieja

El Gobierno de España ha retrasado hasta finales del próximo mes de octubre la puesta en marcha de la ampliación de la desaladora de Torrevieja. La obra debe permitir el incremento en un 50 % de la producción actual de esta planta que genera algo más de 80 hectómetros cúbicos anuales y con su entrada en funcionamiento producirá en torno a 120. La práctica totalidad del agua desalinizada del mar, captada en las inmediaciones de la playa de Los Náufragos de Torrevieja, se destina al riego de empresas agrícolas que cuentan como beneficiarios con concesiones de agua del Trasvase Tajo-Segura.

Marzo

El plazo de culminación de las obras estaba previsto para este mismo mes de marzo según el periodo de ejecución de 20 meses que figuraba en el contrato, tal y como avanzó Información -medio del mismo grupo editorial que La Opinión-, tras iniciarse en julio de 2024. Sin embargo, la adjudicataria presentó un proyecto modificado, que ha sido aprobado ahora y que obliga a revisar el contrato, aumentar la inversión y alargar los plazos.

El presupuesto global de esta actuación se eleva ahora a 97 millones de euros (IVA incluido). El sobrecoste supera los 8 millones de euros, de ellos 2,4 se deben a modificación de precios al alza y el resto a cambios en el proyecto. La ampliación fue adjudicada por 89 millones de euros a la UTE formada por Ferrovial-Cadagua-Sacyr.

Presupuesto

En el mismo se contempla la ejecución de la propia ampliación pero también la gestión y operación de la planta durante cuatro años, desde mediados de 2024. La infraestructura forma parte de la sociedad estatal Aguas del Arco Mediterráneo (Acuamed), que a su vez depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

El nuevo escenario consolida un reparto económico en el que cerca de 49,17 millones se destinan a las obras de ampliación y 29,9 millones a operaciones y mantenimiento.

Proyecto

El proyecto de ampliación, aprobado en abril de 2023, busca aumentar la capacidad de producción de la planta torrevejense mediante la incorporación de nuevas instalaciones y la adaptación de las existentes, que ya fueron concebidas en el proyecto original de 2007 para este aumento de producción.

En esencia, las obras doblan la infraestructura de captación y bombeo de agua del mar que se efectúa en las proximidades del dique de Poniente del Puerto de Torrevieja. Además, se está levantando una nueva nave de más de cuatro mil metros cuadrados para instalar nuevos sistemas de ósmosis inversa, tecnología que permite "filtrar" el agua del mar a nivel molecular. En este proceso también se habilitarán todos los emisarios submarinos de vertido de hasta 140 hectómetros de salmueras al mar, de los que ahora funcionan 43 de las 64 bocas disponibles ubicadas en las inmediaciones del espigón que protege de los vientos de levante la bahía de Torrevieja. En el mismo modificado se incorporó también el refuerzo y la mejora del sistema de entrega del agua desalada en el embalse de La Pedrera, a unos 25 km de esta infraestructura ubicada cerca del litoral.

Sala de control de la desaladora de Torrevieja / TONY SEVILLA

Fondos europeos

La actuación parte de las inversiones del Gobierno de España para garantizar recursos hídricos al regadío del Trasvase Tajo-Segura, contempladas en actual ciclo del Plan de Cuenca del Segura y financiadas con fondos europeos Next Generation. La desaladora de Torrevieja sigue siendo la más grande de Europa. Comenzó a entregar agua desalinizada en 2014 tras una inyección de más de 200 millones de euros que costó la puesta en marcha de esta infraestructura de producción hídrica. El proyecto fue duramente cuestionado por los propios agricultores, que ahora reclaman de forma urgente este recurso complementario al Trasvase por los recortes legales a los que se ha visto sometido el acueducto con el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. En la última concesión de agua de la producida por la desaladora torrevejense los empresarios agrícolas reclamaron seis veces más caudal del que se va a ofrecer con la ampliación.

Energía y coste

Los regantes han ido modulando sus críticas contra la desalación en el momento en el que el Estado adoptó la decisión de subvencionar su suministro hasta el año 2033. Generar un metro cúbico de agua del mar cuesta en torno a un euro, del cual el que el 60 % es coste energético. Los usuarios agrícolas beneficiarios de concesión de estos caudales pagan en torno a 0,40 céntimos, mientras el resto es subvencionado por el Estado.

Acuamed cuenta con un contrato de suministro de energía de 55 millones anuales exclusivamente para dotar a la planta de Torrevieja. La incidencia del retraso anunciado para que sea efectivo el aumento de producción de agua desalada, sin embargo, se ve mitigada por la óptima situación de las reservas hídricas del sistema del Trasvase, que se encuentran en un máximo histórico, con lo cual el acueducto podrá trasvasar el máximo caudal que le permiten las actuales reglas de explotación.

Embalse de la Pedrera, punto de entrega de una parte importante de la producción de agua de la desaladora de Torrevieja / TONY SEVILLA

Ejecución

Según la resolución por la que se amplía el plazo de ejecución tramitada por la sociedad estatal Acuamed y solicitada por la UTE adjudicataria Ferrovial-Sacyr, durante la ejecución de las obras surgieron necesidades técnicas no previstas que han obligado a redefinir parte del proyecto. La modificación nº 1 introduce cambios puntuales pero imprescindibles en instalaciones, conducciones, sistemas eléctricos o puntos de vertido, sin alterar el objetivo final de la ampliación, según la adjudicataria.

Este reajuste técnico tiene un impacto directo en las cifras. El proyecto modificado señala un nuevo plazo de ejecución de 27 meses y 5 días, en los que se incluyen los 20 meses ya agotados desde el inicio.

Cambios

En paralelo, el calendario también se ajusta. Aunque el ritmo de obra se mantiene, la incorporación de estos cambios técnicos hace necesario ampliar los plazos. El nuevo programa fija como fecha final de las obras el 30 de octubre de 2026, alineando la ejecución con el contenido actualizado del proyecto.

La desaladora de Torrevieja, una de las mayores de Europa, encara así su recta final con más inversión, más complejidad técnica y un horizonte claro para su puesta al día.

Distribución

La Confederación Hidrográfica del Segura adjudicó en firme en diciembre de 2023 cien hectómetros cúbicos anuales de la desaladora. Los 83 hectómetros anuales que produce ahora -tres más de los que indica su capacidad nominal-, es un buen indicativo de la demanda del agua que produce la planta. Hasta ese momento, y desde 2014 el agua se distribuía con autorizaciones en precario.

El 80 % del caudal desalado se adjudicó a la Región de Murcia, dando prioridad a la comunidad de regantes del Campo de Cartagena (25 hectómetros). Mientras que ocho se distribuyen entre las Comunidades de la Vega Baja del entorno de La Pedrera, San Miguel de Salinas, Orihuela Costa y Pilar de la Horadada. Otros cinco están adjudicados a la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Izquierda del Segura y de los hectómetros restantes -hasta los 120 hectómetros que se producirán-, solo los regantes del Campo de Cartagena han solicitado la concesión al completo de 20 y Riegos de Levante Margen Izquierda 15.

Sin la conexión

La obra de ampliación va a concluirse este año sin que Acuamed y la Confederación Hidrográfica del Segura hayan podido aprobar el proyecto definitivo para hacer llegar las nuevas aportaciones hasta el interior de la Región de Murcia y el Camp d'Elx, a través de una infraestructura que supera los 200 millones de euros de inversión. El agua de la desaladora de Torrevieja solo puede llegar directamente a sus beneficiarios del Campo de Cartagena y la Vega Baja, el resto la reciben por permuta: pagan a precio de agua desalada aportes del Trasvase Tajo-Segura. Algo que no se podrá hacer en el momento en que los caudales del Trasvase se reduzcan.

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Tampoco va a estar lista -todavía está pendiente su proyecto básico-, la planta solar de abastecimiento para abaratar el coste energético de la desaladora.