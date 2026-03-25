Los constructores murcianos piden una revisión excepcional de precios en los contratos públicos "para evitar que muchas obras dejen de ser viables"

Los constuctores murcianos exigen al Gobierno de España medidas directas para la construcción ante el alza de los costes por la guerra con Irán, entre ellas, una revisión excepcional de los precios en los contratos públicos, como hizo durante la guerra de Ucrania.

Mientras otros sectores se benefician de un descuento de 20 céntimos por litro de combustible, la construcción "un sector estratégico, primer creador de empleo y clave para resolver la crisis de vivienda", queda fuera de cualquier medida directa, lamentó este miércoles la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) en un comunicado.

Tras denunciar la exclusión del sector de las medidas de apoyo activadas por el Ejecutivo central para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, ha exigido un descuento en el combustible para maquinaria pesada, equiparable al aprobado para agricultores y pescadores.

"El Gobierno de España ha dado la espalda a la construcción en un momento clave para el sector y para la economía del país", lamenta el presidente de Frecom, José Hernández, que asegura que los profesionales del sector necesitan "una respuesta específica y urgente para evitar que muchas obras dejen de ser viables".

Hernández advierte que se podrían producir "la paralización de obras, licitaciones desiertas y una creciente inseguridad jurídica"

"Los costes energéticos representan en torno al 30% del total del sector y hasta el 40% en maquinaria. La maquinaria pesada para la construcción de vivienda es tan dependiente del combustible como los tractores o los barcos de pesca", defiende.

El precio del barril, al alza

Desde la guerra con Irán, el precio del barril ha pasado de 79 a más de 102 dólares, un incremento cercano al 30% que, advierte, impacta directamente en los costes de fabricación, transporte y logística.

Por ello, Hernández afirma que hay que hacer una revisión excepcional de precios en los contratos de obra pública, como durante la guerra de Ucrania, incorporando mejoras a partir de la experiencia acumulada. "La experiencia anterior demostró que, cuando los costes se disparan de forma extraordinaria, es imprescindible habilitar mecanismos de revisión; de lo contrario, lo que se produce es la paralización de obras, licitaciones desiertas y una creciente inseguridad jurídica".

La patronal regional de los constructores propone un sistema de revisión de precios sin limitaciones que dejaron fuera a muchas empresas y contratos, para lo que propone que no esté sujeta a umbrales mínimos, que se aplique de forma homogénea en todas las administraciones, y que tenga efectos desde el inicio y durante toda la ejecución de los contratos.