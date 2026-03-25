El Congreso vota este jueves la nueva Ley Integral de Economía Social bajo la atenta mirada de Cepes

El Congreso de los Diputados acogerá mañana, jueves 26 de marzo, una sesión decisiva para el futuro de la economía social en España con la votación de la nueva Ley Integral de Economía Social, un paquete legislativo que incluye la actualización de la Ley de Cooperativas, la Ley de Empresas de Inserción y la propia Ley de Economía Social.

«Es un momento clave para un sector que representa a miles de empresas y millones de trabajadores en todo el país, y que desempeña un papel fundamental en la generación de empleo estable, inclusivo y ligado al territorio», señala el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño, que asistirá al debate parlamentario.

La futura normativa busca reforzar el reconocimiento de la economía social como un pilar estratégico dentro del sistema productivo español, adaptando su marco jurídico a los nuevos retos económicos, sociales y medioambientales. Entre sus objetivos destacan el impulso al emprendimiento colectivo, el fortalecimiento de las cooperativas y empresas de inserción, así como la mejora de su competitividad y visibilidad.

Papel activo

Desde Cepes se ha subrayado en los últimos meses la importancia de contar con un marco legal actualizado que permita consolidar el crecimiento del sector y facilitar su desarrollo en ámbitos clave como la transición ecológica, la digitalización o la cohesión territorial.

La presencia de Pedreño en el Congreso simboliza el papel activo que la economía social ha tenido en la construcción de esta ley, fruto del diálogo entre el sector y las administraciones públicas. Una labor con la que ha trasladado la posición del sector, reivindicando el valor de estas empresas como generadoras de empleo de calidad, arraigo local y respuesta a necesidades sociales.

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La votación de este jueves marcará un antes y un después en la regulación de la economía social en España, abriendo una nueva etapa para un modelo empresarial que ha demostrado su capacidad para afrontar con éxito los desafíos actuales.