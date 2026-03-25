CC OO y UGT acusan al Gobierno regional de "defender la precariedad" tras su "ataque" al salario mínimo

Comisiones Obreras y UGT de la Región de Murcia denuncian "con absoluta contundencia" la posición del Gobierno regional "contra la aplicación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)" y acusan al Ejecutivo autonómico de “defender un modelo basado en salarios bajos, precariedad y bloqueo de la negociación colectiva”. Todo llega después de que la Comunidad, a través de la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, anunciase este martes que presentarían medidas contra el anteproyecto de Real Decreto que fija las reglas de aplicación del SMI al "vulnerar la ley" y "debilitar la negociación colectiva". La propia López Aragón dejó claro que estos alegatos iban en contra de esas reglas, "nunca en contra del Salario Mínimo Interprofesional".

Pese a ello, ambos sindicatos alertan que la actuación del Gobierno regional "no es un debate técnico ni jurídico, sino una decisión política clara: ponerse del lado de quienes llevan años impidiendo que los salarios suban en esta Región", dijo la secretaria general de CC OO, Teresa Fuentes. Asimismo su homóloga en UGT, Paqui Sánchez, lamentó que lo que quiere el Ejecutivo murciano para esta Región es "el enriquecimiento de unos pocos a costa del trabajo y la pobreza de muchos".

"Es inaceptable que el Gobierno de una de las comunidades con los sueldos más bajos del país se levante contra el SMI. No es solo una contradicción, es un ataque directo a las personas trabajadoras de esta tierra", exponen. UGT y CC OO señalan que resulta "especialmente grave" que el Ejecutivo hable de defender la negociación colectiva mientras en la Región de Murcia existen convenios bloqueados durante más de una década como el de la sanidad privada, además de otro convenio importante como es el del metal. "Lo que hay en Murcia no es negociación colectiva, es su bloqueo sistemático. Y eso tiene responsables", alertaron en un comunicado conjunto.

"Hablan de defender la negociación colectiva mientras que existen convenios bloqueados durante más de una década como el de la sanidad privada "

Más de 150.000 personas trabajadoras dependen directamente de las subidas del SMI en la Región, por lo que "cuestionar su aplicación es condenar a miles de familias a seguir viviendo con salarios que no permiten llegar a fin de mes. Es dar la espalda a la realidad social de Murcia".

Sánchez reitera que se trata de un "posicionamiento lleno de incogruencias e hipocresía que raya el surrealismo" a la vez que cuestiona que digan que defienden la negociacion colectiva cuando aún está en el Tribunal Constitucional la modificación de la ley de Participacion Institucional que elimina las ayudas directas a sindicatos y patronal en la Región.

"Hipocresía insostenible"

Los sindicatos denuncian así la "hipocresía insostenible" del discurso del Gobierno regional, recordando sus propias palabras sobre la obligación de garantizar salarios dignos en contratos públicos. “Si eso es así, que lo apliquen en la sanidad privada y en todos los sectores sostenidos con dinero público. No se puede financiar precariedad desde la Administración y, al mismo tiempo, dar lecciones de legalidad”.

"No se puede exigir fuera lo que no se garantiza dentro. Y en la Región de Murcia, el dinero público está sosteniendo condiciones laborales que no son dignas". Asimismo, acusan al Gobierno regional de "debilitar deliberadamente el diálogo social", atacando a los agentes sociales y poniendo en riesgo políticas clave contra la pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral.

"Cuando un Gobierno permite que los convenios se bloqueen durante años y, además, cuestiona las herramientas que suben los salarios, no está defendiendo la negociación colectiva: está vaciándola de contenido".

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Por todo ello, exigen al Gobierno regional una rectificación inmediata y un cambio de rumbo. “Gobernar no es proteger a una parte, es garantizar condiciones dignas para toda la ciudadanía. Y hoy, en la Región de Murcia, eso no está ocurriendo”. "Subir el SMI en esta Región no es una opción ideológica, es una cuestión de justicia. Porque detrás de cada salario hay una vida, y en Murcia hay demasiadas vidas atrapadas en la precariedad", reitera Fuentes.