Los candidatos a rector de la UMU se medirán en dos debates electorales los días 13 y 15 de abril

Como todo comicio que se precie, las elecciones de la UMU -Universidad de Murcia- también tendrán su propio debate electoral. En este caso no será uno sino dos. La primera de las citas será el lunes 13 de abril, organizada por el propio Rectorado, el Club de Debate de la universidad y los propios sindicatos, mientras que el segundo será el miércoles 15 de abril, gracias al Consejo de Estudiantes de la UMU (CEUM).

En estos encuentros los candidatos al Rectorado se medirán y darán a conocer sus propuestas en la última semana de campaña y tras el parón que implica en el calendario la festividad de Semana Santa y las Fiestas de Primavera de Murcia.

En los dos casos, el escenario elegido será el Paraninfo de la Universidad de Murcia (Campus de La Merced). El 13 de abril será a las 18.00 horas, mientras que el debate del 15 de abril se iniciará a las 17.00 horas de la tarde.

El primero abordará la visión de los candidatos sobre aspectos generales de la institución, situación económica, PDI, PTGAS y estudiantado. El segundo encuentro será moderado por el presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU (CEUM), Antonio Fenoll, quien será el encargado de dirigir el encuentro y estructurar las intervenciones en cada uno de los bloques establecidos.

De esta forma, los cinco candidatos a rector de la UMU, Samuel Baixauli, Senena Corbalán, Guillermo Díaz, Alfonsa García y Alicia Rubio podrán dar a conocer sus propuestas para dirigir la principal institución de educación superior de la Región de Murcia durante los próximos seis años, sus puntos de mejora y los proyectos por los que apostarán si llegan al Rectorado.

Para el presidente del CEUM, "este debate será una oportunidad única para conocer de primera mano las propuestas y visiones de todos los candidatos sobre el futuro de la universidad y, especialmente, sobre materias de interés para el estudiantado".

Para ello, en aproximadamente 2 horas los aspirantes al Rectorado tratarán cuatro bloques temáticos con un turno de 2 minutos de exposición y 3 minutos de debate. "Propiciando así un verdadero contraste de ideas", apunta Fenoll.

Los bloques del debate serán: presentación; Calidad de la Docencia y Evaluación; Economía y Derechos; Infraestructura y Transporte; y Vida Universitaria y Conciliación. Por último, los participantes contarán con un 'minuto de oro' para intervenir, antes de la clausura del encuentro.

Los cinco candidatos dispondrán en atriles durante el debate y de acuerdo con el sorteo celebrado con los representantes de las candidaturas el 23 de marzo, se posicionarán de izquierda a derecha: Alicia, Senena, Alfonsa, Guillermo y Samuel. Será Alicia quien abra el primer bloque temático, luego irá rotando el orden de apertura hasta llegar al minuto de oro que lo comenzará Samuel.

Los bloques han sido seleccionados en base al documento de Puntos Mínimos del Estudiantado '60 medidas para 6 años' aprobado por los y las representantes estudiantiles, por lo que se espera que los temas determinen un debate con rigor académico propio de la institución universitaria.

Además, el debate será retransmitido en directo por tvUM y estará disponible posteriormente en la página web de la universidad.