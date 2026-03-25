Campos de Jumilla afianza su crecimiento con un nuevo centro logístico para impulsar la pera Ercolini con DOP

La cooperativa agroalimentaria Campos de Jumilla, firma asociada a la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), se encuentra inmersa en los preparativos de su 40 aniversario, los cuales celebrará el próximo 10 de abril. En este sentido, y coincidiendo con los cuarenta años de trabajo y trayectoria, la cooperativa realizará la inauguración oficial de la nueva maquinaria y espacios.

El acto se desarrollará dentro del marco de una comida «donde se hará entrega de varios reconocimientos a socios, empleados, personas y empresas que han estado involucradas en el transcurso de estas cuatro décadas», indican desde la entidad.

Está prevista la presencia del presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la alcaldesa de Jumilla, Severa González; así como diferentes representantes institucionales y del tejido agro e industrial regional, como el presidente de Fecoam, Santiago Martínez.

Campos de Jumilla es el principal productor de pera Ercolini de España. / FECOAM

Aumento de capacidad y potencial

Como explican desde la cooperativa, «hemos completado la primera fase de nuestro plan de expansión con la puesta en marcha de una nueva infraestructura», situada en el Polígono Industrial Los Romerales. La entidad presentará en ese acto a primeros de abril «unas instalaciones que han requerido una inversión global de 3 millones de euros», destinados a la adquisición de 30.000 metros cuadrados de suelo, ejecución de proyectos, obra civil y dotación tecnológica.

La nueva edificación actual comprende 1.500 metros cuadrados donde se han integrado siete cámaras frigoríficas con una capacidad de almacenamiento de 1.400 toneladas. Estas unidades están equipadas con sistemas de atmósfera controlada y humificadores, permitiendo la monitorización y registro continuo de parámetros críticos como la temperatura, humedad, niveles de oxígeno y CO2.

Esta tecnología está orientada específicamente a la conservación de la variedad de pera Ercolini, producto amparado por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Pera de Jumilla. El sistema permite prolongar la vida útil de la fruta entre cinco y seis meses, facilitando una comercialización escalonada y reforzando la presencia de la cooperativa en las grandes cadenas de distribución y en los principales mercados mayoristas de España, explican desde la entidad.

La cooperativa está presente de manera habitual en las principales ferias como Berlín o Madrid. / FECOAM

Campos de Jumilla es el principal productor de pera Ercolini de España, «la cual tiene una calidad excepcional en cuanto a sabor y características», remarca su presidente, Antonio Antolí, de la que esperan recolectar alrededor de tres millones de kilos en la próxima campaña. En total, sumando las producciones de todos los cultivos, la producción esperada este año se sitúa en torno a los 17 millones de kilos, siempre que la meteorología «nos respete y no tenemos daños por pedrisco ni por heladas», como ocurrió en 2025, donde se perdió el 50 por ciento de la producción por la tormenta que asoló el término municipal de Jumilla a principios de mayo.

En la actualidad, tras la recepción del fruto en las instalaciones de Campos de Jumilla, la pera se somete de forma inmediata a un proceso de enfriamiento a temperaturas de -1ºC. Este tratamiento térmico busca estabilizar el producto para preservar sus propiedades organolépticas y garantizar que la calidad se mantenga inalterada hasta su llegada a los mercados internacionales.

Posteriormente, la producción atraviesa las fases de lavado, cepillado y calibrado. En esta etapa, los frutos se clasifican según su peso y dimensiones, verificando el cumplimiento de los estándares de calidad y el diámetro mínimo de 52 mm exigido por el Consejo Regulador de la DOP Pera de Jumilla.

La cooperativa exporta alrededor del 40% de su producción, dedicando el resto al mercado nacional. / FECOAM

La operativa de la cooperativa está avalada por la certificación GLOBALGAP para Frutas y Hortalizas. Este protocolo internacional audita íntegramente la cadena de valor, desde la gestión agronómica en campo, tratamiento de suelos y uso de fitosanitarios, hasta los procesos de post-cosecha, que incluyen la manipulación, el envasado, la transformación y la logística de almacenamiento.

Proyección de crecimiento

El proyecto contempla futuras etapas de desarrollo sobre la superficie disponible. El plan estratégico para los próximos años prevé la construcción de una segunda fase de cámaras frigoríficas de otros 1.500 metros cuadrados, así como un centro de producción, confeccionado y expedición de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Esta futura planta incorporará oficinas, áreas de recepción de campo y líneas de envasado con sistemas de evaluación de calidad interna y externa del fruto.

Noticias relacionadas

En la actualidad, Campos de Jumilla agrupa a más de 70 socios. La nueva infraestructura busca incrementar la capacidad operativa de la entidad para recepcionar, enfriar y manipular la producción creciente de sus miembros, consolidando su estructura logística dentro del sector agroalimentario de la Región de Murcia.