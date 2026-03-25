El campo del sureste se une contra la plaga de pulgón y pide actuar ya al Ministerio ante unas pérdidas que superan los 30 millones

La preocupación por el avance de la plaga del pulgón ha unido este miércoles en Lorca a agricultores y representantes institucionales de la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que han reclamado al Ministerio de Agricultura medidas urgentes para frenar una crisis que amenaza ya a miles de hectáreas de cultivo.

La cumbre interterritorial, celebrada en el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso, ha estado encabezada por el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y la consejera de Agricultura del Gobierno regional, Sara Rubira. Al encuentro han asistido afectados y representantes del sector agrario de zonas como el Valle del Guadalentín, el Campo de Cartagena, Almería y Alicante, con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta ante una plaga que sigue extendiéndose por el sureste español.

En desventaja competitiva

Durante la reunión, los participantes han coincidido en reclamar al Ministerio que autorice de forma excepcional el uso de fitosanitarios considerados clave para controlar el pulgón, una medida que, según han recordado, ya han adoptado seis países de la Unión Europea. En este sentido, Fulgencio Gil ha defendido que la gravedad de la situación exige una respuesta acorde con la magnitud del problema. "La situación excepcional en la que nos encontramos requiere de medidas en consonancia con la crisis, una de las más graves que se recuerdan en nuestros cultivos, que ha situado a nuestros agricultores en desventaja competitiva frente a los de otros países europeos que ya están empleando los productos fitosanitarios más eficaces previa autorización de sus respectivos gobiernos centrales", ha indicado el edil.

Seis países de la Unión Europea ya han autorizado de forma excepcional fitosanitarios para combatir la plaga, mientras el sector reclama al Ministerio que adopte la misma medida

Gil Jódar ha recordado que desde hace varias semanas el pulgón azota a los cultivos y avanza sin control. "Avanza sin freno por España, mientras que otros países de la Unión Europea como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia y Francia ya han autorizado excepcionalmente el uso de productos fitosanitarios específicos para frenar y acabar con la plaga. La preocupación es máxima porque se pueden perder mercados que ha costado mucho trabajo conseguir".

Al encuentro, celebrado en Lorca, han asistido afectados y representantes del sector agrario / Ayto. Lorca

El alcalde ha señalado que la plaga lleva semanas castigando a los cultivos y avanzando sin control, mientras países como Portugal, Italia, Grecia, Alemania, Eslovenia y Francia han autorizado de forma extraordinaria productos específicos para contenerla. A su juicio, el riesgo no solo afecta a las cosechas, sino también a mercados que el sector ha tardado años en consolidar.

Autorización para el uso del Movento

Igualmente, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha reiterado "la necesidad de que el Ministerio de Agricultura reconsidere su decisión y autorice el producto Movento para frenar esta amenaza para el campo de la Región. "Esperamos que el Ministerio reconsidere esta situación", ha afirmado. También ha señalado que desde el ejecutivo han presentado un recurso de alzada contra la denegación de la autorización excepcional que solicitaron hace semanas.

Rubira también ha apuntado que la pasada semana 11 consejeros solicitaron al ministro Luis Planas que este tema se incluyera como uno de los puntos del día de la Conferencia Sectorial que se va a celebrar el próximo viernes. "Las perdidas siguen creciendo y los agricultores están labrando campos sin recoger los frutos porque dan por perdida la cosecha por esta plaga. Desde el Gobierno regional hemos estado junto a ellos y lo seguiremos estando porque sus inquietudes son las nuestras", ha señalado.

Rubira ha indicado que han pasado 20 días desde que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, se reuniera con representantes del sector prometiendo soluciones "que a día de hoy siguen sin llegar". "Al final vamos a consumir y vamos a ver en los lineales de los supermercados frutas u hortalizas tratadas con 'movento' de otros países cercanos como Francia, Italia o Portugal, mientras que España hemos perdido esa productividad y competitividad, porque no nos dejan utilizar este producto para combatir esta plaga", ha concluido.

Por su parte, el delegado territorial de la consejería de Agricultura en Almería, Antonio Mena, ha dicho que en la comarca del levante almeriense se labran 250 hectáreas semanales en las que los agricultores también dan por perdidas sus cosechas y recuerda que la zona afectada en las tres comunidades constituye el principal eje de producción de lechuga de Europa.

Asímismo, Juan Planelles, su homólogo de la Conselleria de Agricultura en Alicante, ha mostrado el temor de su comunidad de que la plaga se expanda a los frutales, ya que en la producción hortícola se ha propagado de forma muy rápida en un plazo de tres semanas.

'Manifiesto de Lorca'

En el encuentro se ha puesto sobre la mesa el denominado ‘Manifiesto de Lorca’, un documento con el que municipios y representantes del sector agroalimentario de las tres comunidades autónomas pretenden elevar una petición conjunta al Ministerio para que active esa autorización excepcional. Los asistentes han subrayado que la expansión del pulgón amenaza con provocar daños irreparables, con pérdida de cosechas, miles de hectáreas afectadas y un impacto directo sobre el empleo.

Los representantes han advertido que la expansión del pulgón amenaza con provocar daños irreparables, con pérdida de cosechas y un impacto directo sobre el empleo

En este sentido, el alcalde de Lorca ha insistido en la grave situación en que se encuentran las plantaciones de los municipios de estas tres comunidades autónomas. "Las consecuencias pueden ser particularmente duras. Se trata de una plaga que se extiende por todo el territorio de estas tres comunidades autónomas, pero que sigue avanzando hacia otras, provocando daños irreparables que implican la pérdida de miles de hectáreas de cultivo, cosechas de alimentos y puestos de trabajo".

Además, han atribuido parte del agravamiento de la situación a las condiciones meteorológicas de los últimos meses, marcadas por lluvias abundantes y una humedad prolongada que han favorecido la proliferación de la plaga. Según se ha expuesto en la reunión, el deterioro ya es visible en la calidad comercial de los productos y las pérdidas económicas superan por el momento los 30 millones de euros a precios de mercado.

El texto plantea la necesidad de autorizar tratamientos excepcionales y coordinar acciones para contener una plaga que ya afecta a miles de hectáreas.

Los responsables institucionales y el sector han recordado también que la normativa europea contempla autorizaciones excepcionales de fitosanitarios durante un máximo de 120 días cuando existe un peligro fitosanitario que no puede controlarse por otros medios razonables. Por ello, han insistido en que se cumplen los requisitos necesarios para activar esta vía de emergencia.

Con la firma del Manifiesto de Lorca, los asistentes se han comprometido a respaldar todas las acciones necesarias para reclamar al Ministerio la adopción de medidas urgentes. El objetivo, han recalcado, es frenar una crisis que consideran decisiva para el futuro del campo en las tres comunidades afectadas. "Nos encontramos en un momento decisivo para nuestros municipios por la trascendencia de esta solicitud que marcará el futuro de nuestros campos de cultivo. Se trata de un desafío complejo que no puede resolverse con los medios habituales y que hay que abordar de forma comunitaria y colaborativa. La unidad de todos para conseguir este objetivo es del máximo interés”, ha concluido el alcalde de Lorca.