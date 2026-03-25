Tráfico
Un camión con destino Murcia, atascado durante horas en Navarra al seguir las indicaciones del GPS
El vehículo se ha quedado atrapado de madrugada en una vía en las que no puede avanzar y donde no puede hacer ninguna maniobra
E.P.
Un camión se ha quedado atrapado sobre las dos de la madrugada de este miércoles al cruzar por la localidad de Senosiáin. Su conductor, un varón de 63 años, de nacionalidad angola-portuguesa y residente en Almansa (Albacete), siguió las indicaciones del GPS, que le condujeron hasta una vía de la localidad donde el camión quedó atascado, imposibilitando su maniobra. El vehículo transportaba 25 toneladas de patatas, con origen en Francia y destino Murcia.
En estos momentos, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se encuentra en el lugar a la espera de la llegada de una grúa de gran tonelaje para proceder a la retirada del camión y restablecer la normalidad en la zona.
La Guardia Civil ha recordado que en la localidad existen restricciones de acceso para vehículos de gran tonelaje, debidamente señalizadas en los accesos principales, con el objetivo de evitar este tipo de incidencias.
- El ministro Puente reitera que la estación del AVE del Carmen estará operativa antes de que termine el año
- ¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el 'último hito' para mejorar el tráfico en Murcia
- De granjas de cerdos a suelos residenciales: el Plan General se adapta por fin para permitir más casas y comercios en la zona norte de Murcia
- La talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno entrará a la Catedral de Murcia durante la procesión de Viernes Santo por primera vez en un siglo
- El Arco Noroeste entra en funcionamiento para sacar 27.000 vehículos diarios del área metropolitana de Murcia
- Ya en marcha el nuevo aparcamiento de Hacienda en Murcia, que amplía el periodo gratis hasta el 18 de abril
- El 30 de marzo se cierra el plazo para solicitar las ayudas a la producción de contenidos audiovisuales en la Región de Murcia
- La firma de juguetes más famosa del mundo aterriza en Murcia y prepara la apertura inminente de su nueva tienda