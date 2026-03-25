Arranca en la Región la vacunación en institutos contra el virus del papiloma en chicos

Las enfermeras escolares han iniciado este miércoles la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en institutos de la Región de Murcia, una actuación que va dirigida a chicos nacidos en 2008 y 2010 y con la que se quiere reforzar la protección contra esta enfermedad en la comunidad.

La vacunación escolar se ha desarrollado tradicionalmente en colegios, aunque en este caso da el salto a los institutos al encontrarse la población diana por edad en Secundaria

La Consejería de Salud quiere con esta nueva campaña ampliar la vacunación y llegar a 19.000 jóvenes varones nacidos en los años mencionados, además de los nacidos entre 1999 y 2003 que ya se estaban vacunando desde años anteriores. Además de tener la oportunidad de recibir la vacuna en su centro educativo, cuentan siempre con la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual posteriormente.

Los alumnos nacidos en 2008 finalizan actualmente el segundo curso de Bachillerato o ciclos formativos, así como los de 2010, que terminan la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Entre ambos se encuentran los alumnos nacidos en 2009 que, según las previsiones de Salud, se incluirán en la campaña del próximo año 2027, ya que ellos acabarán Bachillerato o cursos equivalentes de Formación Profesional el próximo año.

Para el inicio de la vacunación contra el VPH en institutos de la Región a chicos, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitaba este miércoles el IES Juan Carlos I de Murcia, donde ha saludado a los estudiantes y las enfermeras escolares, insistiendo en la importancia de la vacunación para prevenir enfermedades.

Vacunas preparadas para inmunizar a los jóvenes en los IES de la Región. / L.O.

Seguirá ampliándose en próximos años

El calendario vacunal prevé, en el caso de las mujeres y varones, la vacunación a los 12 años en el entorno escolar, y se estaba captando a las mujeres no vacunadas hasta los 18 años. Con la ampliación a los varones, al igual que ya ocurrió con las nacidas en 1999 y 2000, se ha ampliado también la vacunación a las mujeres que no se vacunaron en su momento en el centro escolar nacidas en los mismos años que los hombres que se están captando actualmente.

La Consejería amplió en 2025 la vacunación frente al virus del papiloma humano a varones nacidos entre 2001 y 2003, tras la inclusión en 2024 de los nacidos en 1999 y 2000, una protección que hasta ahora solo incluía a los nacidos a partir de 2011. En los próximos años se irá ampliando hasta llegar a todos los nacidos entre 1999 y 2010, por lo que la Región de Murcia es una de las comunidades que más años va a abarcar en su recaptación frente a este virus.

Además, la Región es la única comunidad que ha llevado a cabo esta actuación para llevar la protección a los varones de hasta 25 años, al igual que han hecho países como el Reino Unido.

Está previsto que hasta la campaña 2027-2028 se pueda llegar progresivamente a los varones nacidos entre 1999 y 2010, ambos inclusive. Con esta campaña de la sanidad pública regional se beneficiarán de forma gratuita más de 128.000 personas, que hasta ahora tenían que desembolsar más de 170 euros si querían inmunizarse.

Virus altamente contagioso

El virus del papiloma humano puede afectar a cualquier persona y es altamente contagioso. Hay diferentes tipos de virus y pueden afectar a la piel y las mucosas (boca, recto y ano, así como las regiones genitales) y algunos tipos de virus son más peligrosos que otros. Además, puede causar algunos tipos de cáncer y otras enfermedades, como las verrugas genitales y lesiones precancerosas.

El virus se puede transmitir por contacto directo piel con piel durante cualquier tipo de relación sexual con una persona infectada por el virus. La utilización del preservativo es importante para prevenir una parte de estas infecciones, además de otras enfermedades de transmisión sexual, pero su utilidad es limitada frente a la infección por el VPH.