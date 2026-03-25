Más de 5.000 personas conocen los 68 proyectos expuestos en la VII Feria de Cooperativas Escolares de Ucoerm
Cerca de 2.000 estudiantes de 35 cooperativas de enseñanza de toda la Región participaron con sus propuestas en este evento celebrado en Cartagena
Ucoerm
La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) celebró el pasado miércoles 18 de marzo en la plaza Héroes de Cavite de Cartagena su VII Feria de Cooperativas Escolares. Un evento donde más de 5.000 personas pudieron conocer los detalles de las 67 cooperativas escolares expuestas, proyectos en actividades sanitarias, tecnológicas, artesanales o agrícolas creados por los cerca de 2.000 estudiantes participantes.
La muestra fue inaugurada por el presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm), Juan Antonio Pedreño; la secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, Carmen María Zamora; el director general de Economía Social, Tono Pasqual del Riquelme y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. A la feria también asistieron otras autoridades, como el concejal de Empleo de Cartagena, Álvaro Valdés, y representantes de los sindicatos UGT y Fsie.
«Mientras el sistema educativo tradicional se esfuerza por explicar la teoría del mercado en pizarras estáticas, los límites entre el aula y el balance de resultados se disolvieron por completo en esta feria. No fue un simulacro, sino una toma de conciencia colectiva en la que Cartagena se convirtió en el epicentro de una revolución pedagógica y económica, una declaración de intenciones sobre la integración urbana y social del talento joven», destaca Pedreño.
Motor estratégico
Este despliegue, respaldado por el Ayuntamiento de Cartagena y la Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), demostró que el emprendimiento en la Región de Murcia no era una actividad extraescolar, sino un motor estratégico de revitalización económica que ya atrae la mirada de observadores internacionales.
«Lo que vivimos en Cartagena no fue solo una feria; fue la demostración de que una nueva generación está lista para liderar. Los estudiantes no solo vendieron productos y servicios; validaron un modelo de gestión donde la eficiencia no está reñida con la humanidad, planteando un desafío directo a las estructuras corporativas convencionales», explica el presidente de Ucoerm.
Del aula al mercado real
Esta feria era el «examen final» de un proceso pedagógico riguroso que abarca desde la educación Primaria hasta la Formación Profesional (FP). Estudiantes de entre 8 y 20 años, provenientes de 34 centros de enseñanza, han gestionado un total de 68 cooperativas escolares con una profesionalidad que asombraría a cualquier directivo senior.
Para llegar a los 60 stands desplegados en la plaza, los alumnos tuvieron que dominar cuatro áreas de gestión técnica que transforman la teoría en habilidades de vida. Por un lado, la gestión administrativa, con los correspondientes trámites de constitución legal, redacción de estatutos y contabilidad real. Por otro, el de diseño y producción, con un despliegue de economía circular donde destacan productos artesanales, papelería elaborada con materiales reciclados y productos gastronómicos locales, apostando siempre por la sostenibilidad.
También ha sido importante el área de marketing y comunicación, que incluye la creación de identidad visual y estrategias de venta directa para convencer a un público real en un entorno de mercado abierto. Y, por último, la responsabilidad social, atendiendo a la planificación de cómo su actividad impactará positivamente en su entorno inmediato.
Empresas con alma
En el ecosistema cooperativo de Ucoerm el éxito no se mide exclusivamente en el margen de beneficio. El objetivo es la creación de «Empresas con alma», donde estos jóvenes redefinen el emprendimiento como una herramienta de cohesión y sostenibilidad. Por ello, la filosofía detrás de cada stand estaba clara: la economía debe servir a las personas y no al revés. Aquí, el plan de negocio nace de un propósito social, integrando la ética en el ADN de la organización desde su primer día de vida.
La ética en estas cooperativas no es un barniz de relaciones públicas, es un compromiso contractual. Y para confirmarlo una parte de los beneficios obtenidos en la feria se destinará a proyectos sociales y ONG, en un ejercicio que obliga a los jóvenes a investigar necesidades sociales, debatir sobre prioridades éticas y consensuar a qué causa donar su esfuerzo.
Al internalizar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) antes de su mayoría de edad, estos cerca de 2.000 jóvenes «están hackeando el sistema desde dentro». «Aprenden que una empresa es exitosa solo si su comunidad también prospera, convirtiendo la solidaridad en una ventaja competitiva y en un valor irrenunciable de su identidad profesional», destaca Pedreño.
35 cooperativas de enseñanza
En esta edición participaron un total de 35 cooperativas de enseñanza de toda la Región de Murcia: Ana Mª Matute (Murcia), Azaraque (Alhama de Murcia), Carlos V (Águilas), CES Vega Media (Alguazas), Cipriano Galea (La Ñora, Murcia), Ciudad del Sol (Lorca), Cruz de Piedra (Jumilla), CSA Escuela Cooperativa (Fuente Álamo), El Taller (Molina de Segura), Fuenteblanca (Murcia), Herma (Murcia), Jaime Balmes (Cieza), José Loustau (Murcia), Juan Ramón Jiménez (Cieza), La Vaguada (Cartagena), Leonardo Da Vinci (Cartagena), Los Olivos (Molina de Segura), Luis Vives (Nonduermas, Murcia), Miguel de Cervantes (Cieza), Miralmonte (Cartagena), Narval (Cartagena), Pasico II (Torre Pacheco), Reina Sofía (Totana), Sabina Mora (La Unión), Samaniego (Alcantarilla), San Francisco de Asís (Yecla), San Jorge (Molina de Segura), San Lorenzo (Murcia), San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar), San Vicente Ferrer (Murcia), Santa Clara (Mula), Severo Ochoa (Los Garres, Murcia), Siglo XXI (Mazarrón), Torres Salinas (Murcia) y Virgen del Pasico (Torre Pacheco).
Democracia en el recreo
En esta feria celebrada en Cartagena por primera vez no solo se vieron emprendedores, sino socios responsables que entienden que el poder se comparte y que la gestión de conflictos es la base de cualquier sociedad libre. «Frente al mito del ‘héroe-emprendedor’ individualista, el modelo de las cooperativas escolares apuesta por el éxito colectivo, donde la gobernanza es el alma de estos proyectos», señalan desde Ucoerm.
Por ello, en sus cooperativas los estudiantes eligen a sus juntas directivas mediante votación democrática y cada decisión estratégica —desde el precio de un producto hasta el reparto de beneficios— se somete a debate. Un ejercicio donde aprender a ceder y a argumentar es tan importante como saber cuadrar una caja.
De esta forma, se demostró que esta Feria de Cooperativas Escolares se consolida como la culminación de un ciclo que está preparando a la próxima generación para un mercado laboral más humano, resiliente y sostenible.
Cartagena ha demostrado ser el escenario perfecto para esta integración entre educación y ciudad, evidenciando que cuando la juventud recibe las herramientas adecuadas, es capaz de construir realidades económicas que priorizan la vida y la comunidad.
Un modelo con sello europeo
El impacto de la economía social en la Región de Murcia ha trascendido las fronteras nacionales, consolidándola como un referente de vanguardia en el sector europeo e internacional. Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sitúa el modelo murciano de Ucoerm al mismo nivel de excelencia que los referentes de Corea del Sur, Italia y el Reino Unido.
En esta línea, la sinergia europea es muy destacada. Por ejemplo, a través del proyecto «Better Cooperate» los centros cooperativos murcianos de enseñanza intercambian conocimientos y módulos de emprendimiento con socios de Suecia, Serbia, Alemania, Polonia e Italia.
Un modelo el de la economía social que ofrece resultados tangibles año a año, con un impacto directo y real en la economía: en 2025 el sector cooperativo en la Región de Murcia propició la creación de casi 3.000 empleos y el nacimiento de 123 nuevas empresas, todo un semillero de talento.
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