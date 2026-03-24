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¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el "último hito" para mejorar el tráfico en Murcia

El último tramo de la A-30 elimina hasta 27.000 vehículos del área metropolitana y mejora la conexión Madrid-Andalucía sin necesidad de pasar por el Nudo de Espinardo

¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste de la Región?

¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste de la Región?

Ministerio de Transportes

Adrián González

Adrián González

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente lanzó este lunes un vídeo explicando la puesta en servicio del Arco Noroeste de la Región de Murcia con la culminación y la inauguración de su último tramo, que quedó abierto al tráfico por la tarde.

La infraestructura al completo constituye "el último hito del nuevo itinerario de la autovía A-30" y eliminará hasta 27.000 vehículos (5.000 de ellos camiones pesados) que hasta ahora se veían obligados a circular por el área metropolitana de Murcia y en los principales puntos conflictivos, el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste, para agilizar la conexión Madrid-Andalucía.

Este mismo vídeo fue proyectado antes del discurso que ofreció Óscar Puente en el acto oficial para inaugurar el tramo C, que se inicia en el kilómetro 133,350 de la A-30, en las inmediaciones del enlace con la carretera RM-B37 y finaliza en el kilómetro 141,400, tras el enlace de Alcantarilla que conecta el Arco Noroeste con la A-7 y la autovía RM-15.

La autovía está compuesta de dos calzadas independientes con dos carriles por sentido de 3,5 m de anchura. Asimismo, los arcenes exteriores son de 2,5 metros y los interiores de 1,5, con bermas de 1,1m. El ancho de la mediana es de 9 metros.

Las estructuras construidas

El tramo cuenta con 2 viaductos, 7 pasos superiores, 4 pasos inferiores y 20 obras de drenaje transversal, destacando los viaductos E6 de 272 metros y E12 de 164 metros, que permiten respectivamente el cruce de la Rambla Salada y la conexión del Arco Noroeste con la autovía RM-15 hacia Caravaca. Además, el tramo cuenta con tres enlaces con las carreteras RM-B37, RM15 y A-7 que mejoran la permeabilidad y la conectividad de la zona.

En concreto, el enlace de Alcantarilla conecta el Arco Noroeste de Murcia (A30) con la A-7 y la autovía RM-15, permitiendo todos los movimientos entre ambas infraestructuras mediante un conjunto de ramales directos.

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Para su ejecución se han construido varias estructuras, entre ellas los pasos superiores E-7, E 8, E-9 y E-11 y el paso inferior E-10 bajo la autovía A-7, que resuelven los cruces entre los distintos ramales y el tronco principal de la autovía, garantizando la continuidad y seguridad del tráfico.

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