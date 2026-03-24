¿Qué supone la apertura completa del Arco Noroeste en la Región? El vídeo que explica el "último hito" para mejorar el tráfico en Murcia

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente lanzó este lunes un vídeo explicando la puesta en servicio del Arco Noroeste de la Región de Murcia con la culminación y la inauguración de su último tramo, que quedó abierto al tráfico por la tarde.

La infraestructura al completo constituye "el último hito del nuevo itinerario de la autovía A-30" y eliminará hasta 27.000 vehículos (5.000 de ellos camiones pesados) que hasta ahora se veían obligados a circular por el área metropolitana de Murcia y en los principales puntos conflictivos, el Nudo de Espinardo y la Ronda Oeste, para agilizar la conexión Madrid-Andalucía.

Este mismo vídeo fue proyectado antes del discurso que ofreció Óscar Puente en el acto oficial para inaugurar el tramo C, que se inicia en el kilómetro 133,350 de la A-30, en las inmediaciones del enlace con la carretera RM-B37 y finaliza en el kilómetro 141,400, tras el enlace de Alcantarilla que conecta el Arco Noroeste con la A-7 y la autovía RM-15.

La autovía está compuesta de dos calzadas independientes con dos carriles por sentido de 3,5 m de anchura. Asimismo, los arcenes exteriores son de 2,5 metros y los interiores de 1,5, con bermas de 1,1m. El ancho de la mediana es de 9 metros.

Las estructuras construidas

El tramo cuenta con 2 viaductos, 7 pasos superiores, 4 pasos inferiores y 20 obras de drenaje transversal, destacando los viaductos E6 de 272 metros y E12 de 164 metros, que permiten respectivamente el cruce de la Rambla Salada y la conexión del Arco Noroeste con la autovía RM-15 hacia Caravaca. Además, el tramo cuenta con tres enlaces con las carreteras RM-B37, RM15 y A-7 que mejoran la permeabilidad y la conectividad de la zona.

En concreto, el enlace de Alcantarilla conecta el Arco Noroeste de Murcia (A30) con la A-7 y la autovía RM-15, permitiendo todos los movimientos entre ambas infraestructuras mediante un conjunto de ramales directos.

Para su ejecución se han construido varias estructuras, entre ellas los pasos superiores E-7, E 8, E-9 y E-11 y el paso inferior E-10 bajo la autovía A-7, que resuelven los cruces entre los distintos ramales y el tronco principal de la autovía, garantizando la continuidad y seguridad del tráfico.