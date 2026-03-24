Salud extiende el programa de cribado de cáncer de cérvix al centro de salud de Vistabella

La Consejería de Salud de Murcia extiende el nuevo programa de prevención de cáncer de cérvix a la Zona Básica de Salud de Vistabella, con el objetivo de mejorar la detección del virus del papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR), causante del cáncer de cuello de útero. El nuevo modelo de cribado ya se puso en marcha en octubre de 2024 en el centro de salud de Floridablanca.

Este cribado supone la transformación del anterior programa, que se realizaba solo a pacientes que acudían al centro, a un modelo de cribado de base poblacional, que amplía la participación a mujeres entre 30 y 65 años, según informa el Gobierno regional en un comunicado.

Salud ha comenzado a enviar, de forma escalonada, la carta de invitación a las 4.190 mujeres de esa franja de edad cuyo centro de salud de referencia es Vistabella. De forma inicial participan ocho oficinas de farmacia de la zona, a las que se les han suministrado 150 kits de autotoma para cada una.

Además, la matrona del centro ha invitado a sumarse a este programa a otras 110 mujeres que cumplen los criterios de participación. A 91 de ellas ya se les ha realizado una prueba PCR para detectar el virus, lo que supone un 82,7 por ciento.

De las 91 muestras realizadas a estas mujeres, ya se han analizado 79, de las que 27 han dado resultado positivo (34,2 por ciento), y se les ha realizado la citología correspondiente.

Las muestras para la prueba de PCR y la citología líquida se envían y procesan en los laboratorios de Microbiología y Anatomía Patológica del Hospital Virgen de la Arrixaca.

Posteriormente, y en función de los resultados, las mujeres que así lo requieran serán contactadas para acudir al Servicio de Ginecología del Hospital Reina Sofía, donde se les realizará una colposcopia para su seguimiento ante la sospecha de lesiones.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha explicado durante su visita al centro sanitario que "la población diana del cribado de cáncer de cérvix abarcará, en los próximos cinco años, a más de 380.000 mujeres, e introduce las nuevas pruebas de cribado, es decir la detección del virus del papiloma humano de alto riesgo con autotoma y posterior análisis mediante PCR, así como la citología líquida, dentro del programa poblacional".

El despliegue regional de este nuevo modelo de cribado de cáncer de cérvix irá reemplazando al modelo actual, el llamado 'oportunista', que consiste en la captación de las mujeres en consulta aprovechando su visita para cualquier otra cuestión.

El titular de Salud asegura que "todas las mujeres de la Región estarán cubiertas en todo momento por esta intervención preventiva ya que, hasta el despliegue de la nueva prueba en todas las áreas de salud, se seguirá realizando el cribado oportunista".

La prueba del cribado de cérvix es una importante herramienta en medicina preventiva ya que resulta altamente eficaz y, junto a la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), constituye un elemento clave en la eliminación de este tipo de cáncer, como se pone de relieve durante la celebración, el jueves 26 de marzo, del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero Vacunación frente al VPH

La Consejería ha ampliado este año la campaña de vacunación del virus del papiloma humano llevándola a los institutos para llegar a 19.000 jóvenes varones nacidos en 2008 y en 2010, además de los nacidos entre 1999 y 2003 que ya se estaban vacunando desde los años anteriores

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Con el objetivo de hacer más accesible su protección frente al VPH, estos jóvenes de la Región pueden desde este mes de marzo recibir la vacuna en su propio centro educativo, si bien cuentan siempre con la posibilidad de acudir a su centro de salud o al punto de vacunación habitual, posteriormente.