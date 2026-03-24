Agricultura
Rubira saca pecho del campo murciano en Alimentaria 2026
La Región de Murcia cuenta en esta feria con la participación de cerca de 70 empresas y entidades distribuidas en distintos pabellones
LA OPINIÓN
La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha visitado este martes en Barcelona el estand de Agrupal en el marco de la feria Alimentaria 2026, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su nuevo presidente, Juan Antonio López Abadía. Durante la visita, la consejera ha puesto en valor el papel del sector agroalimentario de la Región de Murcia y su capacidad para posicionarse en mercados nacionales e internacionales, en una de las principales citas europeas del sector de la alimentación, bebidas y gastronomía, que este año celebra su 50 aniversario.
La Región de Murcia cuenta en esta edición con la participación de cerca de 70 empresas y entidades distribuidas en distintos pabellones, con una destacada presencia en el pabellón 1, donde se ubica el estand institucional de la Comunidad junto a los consejos reguladores y las asociaciones del sector.
En el encuentro se han abordado cuestiones relacionadas con la competitividad, la internacionalización y los retos del sector agroalimentario, así como la importancia de «seguir reforzando la colaboración» entre la Administración regional y las organizaciones empresariales.
La consejera ha destacado «la fortaleza del tejido agroalimentario de la Región de Murcia y su capacidad para seguir creciendo y generando oportunidades» y ha subrayado «la importancia de acompañar al sector en su proyección internacional y en la apertura de nuevos mercados».
Exportaciones por valor de 3.507 millones de euros
Las exportaciones agroalimentarias de la Región de Murcia alcanzaron un total de 3.507 millones de euros en 2025, frente a los 3.403 millones del año anterior, con un crecimiento del 3 por ciento, superior al registrado a nivel nacional, lo que consolida su posición como una de las principales potencias del sector en España.
Este incremento sitúa a la Región de Murcia como la segunda provincia exportadora agroalimentaria del país, por encima de territorios con mayor tamaño, y es además la única comunidad uniprovincial en el ‘top 10’ nacional.
La consejera destacó el impulso en mercados emergentes como Argelia, México o Suecia
Rubira destacó estos datos en la feria, donde resaltó «la fortaleza de un sector que sigue creciendo, generando empleo y llevando nuestros productos a los principales mercados internacionales». «Las cifras demuestran que el sector agroalimentario de la Región de Murcia es competitivo, innovador y capaz de seguir ganando presencia en el exterior», afirmó la consejera. Rubira subrayó que «no solo crecemos, sino que lo hacemos por encima de la media, lo que refuerza nuestro posicionamiento y la confianza de los mercados en nuestros productos».
La industria alimentaria y de bebidas de la Región agrupa cerca de 1.300 empresas y genera más de 27.600 empleos, lo que representa más del 30 por ciento del empleo industrial. Los principales destinos de las exportaciones murcianas continúan siendo países europeos, con Francia a la cabeza, seguido de Estados Unidos, Reino Unido, Italia o Alemania.
No obstante, la consejera destacó el impulso en mercados emergentes como Argelia, México o Suecia, con importantes crecimientos en 2025.
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